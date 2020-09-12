https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html

Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям

Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:31

2020-09-12T13:31

2020-09-12T13:32

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общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.

https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, общество