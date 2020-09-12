Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html
Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям
Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:31
2020-09-12T13:32
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b145087ff006e54f3b11e9abf087c52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, общество

Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям

13:31 12.09.2020 (обновлено: 13:32 12.09.2020)
10883
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 12:30
Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
1611221
Обсудить 1
ЖильеОбщество
Рекомендуем
Квартира
Россиянка погасила ипотеку за пять дней
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Ярмарка вакансий
Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО имени. Н. Н. Приорова
В России выявили 5488 новых случаев COVID-19
Работа центра занятости населения
Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Руки в наручниках
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Запуск ракеты Авангард
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
Жилые дома
Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
Протестная акция женщин в Минске
ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния