https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html
Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям
Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:31
2020-09-12T13:31
2020-09-12T13:32
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что проект позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет, в полном объеме.
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, общество