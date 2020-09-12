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https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html
Иран пригрозил Бахрейну "жестким возмездием" из-за Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:11
2020-09-12T18:11
корпус стражей исламской революции
бахрейн
иран
израиль
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 12 сен - РИА Новости.</strong> Корпус стражей исламской революции (<a href="https://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revolju" target="_blank">КСИР</a>, часть вооруженных сил Ирана) предупредил <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.КСИР отметил, что власти Бахрейна совершили "предательство" и "глупую оплошность", лишенную какой-либо законности, на что они получат надлежащий ответ.В пятницу Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Бахрейн стал второй страной после <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> за последний месяц, которая при посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> достигла соглашения с Израилем. Ожидается, что церемония подписания мирных соглашений пройдет 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
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бахрейн
иран
израиль
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корпус стражей исламской революции, бахрейн, иран, израиль, в мире

Иран пригрозил Бахрейну "жестким возмездием" из-за Израиля

18:11 12.09.2020
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CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
ТЕГЕРАН, 12 сен - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.

"Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жесткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Sepah News, связанном с КСИР.

КСИР отметил, что власти Бахрейна совершили "предательство" и "глупую оплошность", лишенную какой-либо законности, на что они получат надлежащий ответ.
В пятницу Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Бахрейн стал второй страной после ОАЭ за последний месяц, которая при посредничестве США достигла соглашения с Израилем. Ожидается, что церемония подписания мирных соглашений пройдет 15 сентября в Вашингтоне.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
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Корпус стражей исламской революцииБахрейнИранИзраильВ мире
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