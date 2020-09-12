https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html

Иран пригрозил Бахрейну "жестким возмездием" из-за Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил Бахрейн о возмездии за нормализацию отношений с Израилем. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T18:11

2020-09-12T18:11

2020-09-12T18:11

корпус стражей исламской революции

бахрейн

иран

израиль

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 12 сен - РИА Новости.</strong> Корпус стражей исламской революции (<a href="https://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revolju" target="_blank">КСИР</a>, часть вооруженных сил Ирана) предупредил <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> о возмездии за нормализацию отношений с Израилем.КСИР отметил, что власти Бахрейна совершили "предательство" и "глупую оплошность", лишенную какой-либо законности, на что они получат надлежащий ответ.В пятницу Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Бахрейн стал второй страной после <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> за последний месяц, которая при посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> достигла соглашения с Израилем. Ожидается, что церемония подписания мирных соглашений пройдет 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

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бахрейн

иран

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпус стражей исламской революции, бахрейн, иран, израиль, в мире