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https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:40
2020-09-12T03:40
вальдемар гердт
россия
клаус эрнст
северный поток — 2
алексей навальный
христианско-демократический союз германии
евросоюз
москва
германия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Ситуацию с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, заявил в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a>.В начале недели в немецком правительстве заявляли о возможном введении санкций против газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2"</a> из-за истории с Навальным. Эти заявления раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a>. Он напомнил, что в проекте заинтересованы многие европейские компании.Гердт рассказал, что в ходе обсуждения ситуации с блогером в бундестаге Христианско-демократический союз (<a href="https://ria.ru/organization_KHristiansko_demokraticheskijj_sojuz_Germanii/" target="_blank">ХДС</a>) выразил готовность к закрытию российского проекта. На совещании также звучали противоречивые высказывания, добавил собеседник телеканала.Немецкий политик выразил мнение, что ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии.Парламентарий отметил, что другие партии, например, Социал-демократическая партия Германии, придерживались иных позиций."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые другие европейские страны.Периодически со стороны немецких политиков звучат призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Российские власти неоднократно подчеркивали, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
https://ria.ru/20200911/germaniya-1577068319.html
https://ria.ru/20200908/tramp-1576910784.html
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
СШП сказали надо, бундестаг ответил есть! А Леха Навальный попал под раздел. Вот вам, братцы, и вся "демократия"...
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Редкое проявление разума в море европейского политического маразма.
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вальдемар гердт, россия, клаус эрнст, северный поток — 2, алексей навальный, христианско-демократический союз германии, евросоюз, москва, германия, сша, в мире

В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"

03:40 12.09.2020
351276
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В начале недели в немецком правительстве заявляли о возможном введении санкций против газопровода "Северный поток — 2" из-за истории с Навальным. Эти заявления раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он напомнил, что в проекте заинтересованы многие европейские компании.
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Гердт рассказал, что в ходе обсуждения ситуации с блогером в бундестаге Христианско-демократический союз (ХДС) выразил готовность к закрытию российского проекта. На совещании также звучали противоречивые высказывания, добавил собеседник телеканала.

"Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим. (ХДС. — Прим. Ред.) очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов", — пришел к выводу Гердт.

Немецкий политик выразил мнение, что ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии.

"Эти дебаты в бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности", — считает он.

Парламентарий отметил, что другие партии, например, Социал-демократическая партия Германии, придерживались иных позиций.

"Левые заявили, что надо сначала дождаться выводов следствия и потом принимать какие-то решения", — пояснил политик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
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Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
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Популярные комментарии
СШП сказали надо, бундестаг ответил есть! А Леха Навальный попал под раздел. Вот вам, братцы, и вся "демократия"...
12 сентября, 04:43
ssantipiat26
384702017
Редкое проявление разума в море европейского политического маразма.
12 сентября, 04:40
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
314402014
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