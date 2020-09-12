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https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html
Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале
Венецианский кинофестиваль прошел в специфической обстановке и необычном формате. Но кинематографисты все же показали интересные и противоречивые картины,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:00
2020-09-12T08:06
италия
фильмы недели
что посмотреть
фильмы
голливуд
юлия высоцкая
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культура
ноа баумбах
кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Венецианский кинофестиваль прошел в специфической обстановке и необычном формате. Но кинематографисты все же показали интересные и противоречивые картины, заставили публику волноваться и спорить. О самых любопытных кинолентах — в материале РИА Новости.Итальянское ВозрождениеФильмом открытия стал "Фамильный узел", что само по себе интересно: в последний раз фестиваль начинался с итальянской картины 11 лет назад. Тогда, в 2009 году, показывали "Баарию" Джузеппе Торнаторе. В этот раз праздник предваряла драма Даниэле Лукетти с местной любимицей Альбой Рорвахер. Также в ленте снимались Лаура Моранте, Сильвио Орландо и Джованна Меццоджорно.По его словам, публика, которая охотится за звездами, была расстроена, но те, кто по-настоящему интересуется кино и артхаусом, получили на фестивале удовольствие.Такое же мнение у шведского критика Яна Лумхольдта. Он считает, что отсутствие голливудских лент дало европейским больше свободы.Пример — как раз картина Лукетти, этакая "Брачная история" Ноа Баумбаха про развод. Она рассказывает о семье из среднего класса, которая живет в Неаполе шестидесятых годов. Муж ведет передачу на радио и заводит интрижку с молодой коллегой. Жена нервничает, а дети все равно любят обоих родителей.За итальянскими страстями всегда интересно наблюдать, поэтому картину Лукетти встретили очень тепло.Знакомые лица на Диком ЗападеОдним из фаворитов фестиваля считают костюмную драму с впечатляющим актерским составом — "Мир грядущий" норвежки Моны Фастволд.Действие происходит в середине XIX века на Восточном побережье США. В центре сюжета — две супружеские пары и отношения между ними. Герои, местные фермеры, живут по соседству и пытаются наладить быт в эпоху освоения Дикого Запада.С ним согласна итальянский журналист Алессандра Де Томмази: "Это душераздирающая картина о горе, насилии и невозможной любви между двумя женщинами".Итальянский критик Алессандро Каваджиони отметил, что закадровый голос, который звучит на протяжении всего фильма, раздражает и совсем не к месту.Картина отчасти перекликается с "Элизой и Марселой" Элизабет Койшет. Фокус истории постепенно смещается на связь между женами героев.Фастволд сделала динамику фильма по-норвежски неторопливой, а для атмосферы добавила пустынные суровые пейзажи. Обитают там Ванесса Кирби, та самая принцесса Маргарет из сериала "Корона", а еще Кэтрин Уотерстон, Кейси Аффлек и Кристофер Эбботт.Венгерское киноОдна из самых ожидаемых картин фестиваля — драма "Фрагменты женщины", англоязычный дебют Корнеля Мундруцо.Это первый за три года фильм известного венгерского режиссера: от исследования темы беженцев в "Спутнике Юпитера" он перешел к истории женской потери.Сюжет строится вокруг обычной бостонской пары. Главная героиня решает рожать дома, но ребенок погибает. Она пытается принять произошедшее и жить дальше, несмотря на давление семьи (в первую очередь родной матери) и общества. Мундруцо в деталях показывает ужас и отчаяние пары, а дополняют унылую картину зимние пейзажи Бостона и окрестностей. Главные роли исполнили Ванесса Кирби и бунтарь Шайа ЛаБаф.Пока неизвестно, выйдет ли картина в российский прокат, но те, кто успел ее посмотреть, отмечают накал страстей и яркий драматизм.Азиатский колоритЯпонский режиссер Киёси Куросава привез на фестиваль историческую мелодраму "Жена шпиона" с Ю Аои и Иссэем Такахаси. Она стала одной из самых обсуждаемых картин на Мостре.Действие происходит в 1940 году. Главный герой Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Однажды он отправляется в командировку в Маньчжурию, где узнает государственную тайну. По возвращении он рассказывает об этом жене Сатоко и решает сообщить всем о том, что увидел.Сатоко верит супругу, но из-за действий Юсаку у нее возникают юридические проблемы, а после — ревность и непонимание.Детали сюжета раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу. Но точно можно сказать: "Жена шпиона" — это деликатная история с изящной и таинственной атмосферой.Байопик о феминисткеИтальянка Сузанна Никкьярелли сняла исторический байопик про младшую дочь Карла Маркса."Мисс Маркс" рассказывает об общественной активистке, суфражистке и переводчице Элеоноре (Ромола Гарай). Фильм — история сильной женщины, которая явно родилась не в свое время. В картине говорится и о политической деятельности Элеоноры (редкая стачка в конце XIX века обходилась без ее участия), ее поддержке профсоюзов и несчастной любви.Элеонора жила с Эдуардом Эвелингом (Патрик Кеннеди), который изменял ей и унижал — наедине и на людях. В итоге его поведение стало роковым для Маркс."История Элеоноры исследует удивительно современные темы в историческом контексте, — цитирует режиссера пресс-служба фестиваля. — Хотелось разрушить общеизвестный образ викторианской героини, заменить его картиной мира современной женщины. Ведь "битвы" Элеоноры все так же актуальны".Ромола Гарай часто играет ярких и характерных персонажей. "Мисс Маркс" — именно такая. Особенно высоко оценили картину итальянские критики (в рейтинге, который публикуется на фестивале, фильм занимает одну из топ-позиций).Хорошие оценки итальянцы поставили и российскому фильму "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.
https://ria.ru/20200903/venice-1576665378.html
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
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италия, фильмы недели , что посмотреть , фильмы, голливуд, юлия высоцкая, андрей кончаловский, ноа баумбах, кино и сериалы, знаменитости, кейси аффлек, шайа лабаф, карл маркс, венецианский кинофестиваль, сша, венеция

Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале

08:00 12.09.2020 (обновлено: 08:06 12.09.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон, получившая награду "Золотой лев Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф
Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Венецианский кинофестиваль прошел в специфической обстановке и необычном формате. Но кинематографисты все же показали интересные и противоречивые картины, заставили публику волноваться и спорить. О самых любопытных кинолентах — в материале РИА Новости.

Итальянское Возрождение

Фильмом открытия стал "Фамильный узел", что само по себе интересно: в последний раз фестиваль начинался с итальянской картины 11 лет назад. Тогда, в 2009 году, показывали "Баарию" Джузеппе Торнаторе.
В этот раз праздник предваряла драма Даниэле Лукетти с местной любимицей Альбой Рорвахер. Также в ленте снимались Лаура Моранте, Сильвио Орландо и Джованна Меццоджорно.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкИтальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке премьеры своего фильма "Фамильный узел" (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке премьеры своего фильма режиссера Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке премьеры своего фильма "Фамильный узел" (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

"То, что в этом году на фестивале почти не было американских картин, пошло на пользу участникам смотра, — сказал РИА Новости немецкий кинокритик Рюдигер Сушланд. — Европейские и азиатские фильмы стали более заметными".

По его словам, публика, которая охотится за звездами, была расстроена, но те, кто по-настоящему интересуется кино и артхаусом, получили на фестивале удовольствие.
Гостья на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
3 сентября, 13:39Культура
Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
Такое же мнение у шведского критика Яна Лумхольдта. Он считает, что отсутствие голливудских лент дало европейским больше свободы.
Пример — как раз картина Лукетти, этакая "Брачная история" Ноа Баумбаха про развод. Она рассказывает о семье из среднего класса, которая живет в Неаполе шестидесятых годов. Муж ведет передачу на радио и заводит интрижку с молодой коллегой. Жена нервничает, а дети все равно любят обоих родителей.
За итальянскими страстями всегда интересно наблюдать, поэтому картину Лукетти встретили очень тепло.

Знакомые лица на Диком Западе

© Hype Film, Killer Films, M.Y.R.A. Entertainment, Sailor Bear, Sea Change Media (2020)Кадр из фильма "Мир грядущий"
Кадр из фильма Мир грядущий - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Hype Film, Killer Films, M.Y.R.A. Entertainment, Sailor Bear, Sea Change Media (2020)
Кадр из фильма "Мир грядущий"
Одним из фаворитов фестиваля считают костюмную драму с впечатляющим актерским составом — "Мир грядущий" норвежки Моны Фастволд.
Действие происходит в середине XIX века на Восточном побережье США. В центре сюжета — две супружеские пары и отношения между ними. Герои, местные фермеры, живут по соседству и пытаются наладить быт в эпоху освоения Дикого Запада.

"Персонального "Золотого льва" я бы отдал картине норвежки Моны Фастволд "Мир грядущий", — говорит Сушланд. — Эта любовная история — своеобразная версия "Горбатой горы", но о слабом поле. Очень хорошо поставлена и сыграна".

С ним согласна итальянский журналист Алессандра Де Томмази: "Это душераздирающая картина о горе, насилии и невозможной любви между двумя женщинами".
© Hype Film, Killer Films, M.Y.R.A. Entertainment, Sailor Bear, Sea Change Media (2020)Кадр из фильма "Мир грядущий"
Кадр из фильма Мир грядущий - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Hype Film, Killer Films, M.Y.R.A. Entertainment, Sailor Bear, Sea Change Media (2020)
Кадр из фильма "Мир грядущий"
Итальянский критик Алессандро Каваджиони отметил, что закадровый голос, который звучит на протяжении всего фильма, раздражает и совсем не к месту.
Картина отчасти перекликается с "Элизой и Марселой" Элизабет Койшет. Фокус истории постепенно смещается на связь между женами героев.
Фастволд сделала динамику фильма по-норвежски неторопливой, а для атмосферы добавила пустынные суровые пейзажи. Обитают там Ванесса Кирби, та самая принцесса Маргарет из сериала "Корона", а еще Кэтрин Уотерстон, Кейси Аффлек и Кристофер Эбботт.

Венгерское кино

Одна из самых ожидаемых картин фестиваля — драма "Фрагменты женщины", англоязычный дебют Корнеля Мундруцо.
Это первый за три года фильм известного венгерского режиссера: от исследования темы беженцев в "Спутнике Юпитера" он перешел к истории женской потери.
© Bron Studios (2020)Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Кадр из фильма Фрагменты женщины - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Bron Studios (2020)
Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Сюжет строится вокруг обычной бостонской пары. Главная героиня решает рожать дома, но ребенок погибает. Она пытается принять произошедшее и жить дальше, несмотря на давление семьи (в первую очередь родной матери) и общества. Мундруцо в деталях показывает ужас и отчаяние пары, а дополняют унылую картину зимние пейзажи Бостона и окрестностей.
Главные роли исполнили Ванесса Кирби и бунтарь Шайа ЛаБаф.

"Я бы отдал Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Ванессе Кирби, — говорит Алессандро Каваджиони. — Она великолепна".

Пока неизвестно, выйдет ли картина в российский прокат, но те, кто успел ее посмотреть, отмечают накал страстей и яркий драматизм.

Азиатский колорит

© NHK, Nikkatsu (2020)Кадр из фильма "Жена шпиона"
Кадр из фильма Жена шпиона - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© NHK, Nikkatsu (2020)
Кадр из фильма "Жена шпиона"
Японский режиссер Киёси Куросава привез на фестиваль историческую мелодраму "Жена шпиона" с Ю Аои и Иссэем Такахаси. Она стала одной из самых обсуждаемых картин на Мостре.

"Это классическая шпионская история, с интересными поворотами сюжета и очень красивой картинкой", — считает Алессандро Каваджиони.

Действие происходит в 1940 году. Главный герой Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Однажды он отправляется в командировку в Маньчжурию, где узнает государственную тайну. По возвращении он рассказывает об этом жене Сатоко и решает сообщить всем о том, что увидел.
© NHK, Nikkatsu (2020)Кадр из фильма "Жена шпиона"
Кадр из фильма Жена шпиона - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© NHK, Nikkatsu (2020)
Кадр из фильма "Жена шпиона"
Сатоко верит супругу, но из-за действий Юсаку у нее возникают юридические проблемы, а после — ревность и непонимание.
Детали сюжета раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу. Но точно можно сказать: "Жена шпиона" — это деликатная история с изящной и таинственной атмосферой.

Байопик о феминистке

© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)Кадр из фильма "Мисс Маркс"
Кадр из фильма Мисс Маркс - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)
Кадр из фильма "Мисс Маркс"
Итальянка Сузанна Никкьярелли сняла исторический байопик про младшую дочь Карла Маркса.
"Мисс Маркс" рассказывает об общественной активистке, суфражистке и переводчице Элеоноре (Ромола Гарай). Фильм — история сильной женщины, которая явно родилась не в свое время. В картине говорится и о политической деятельности Элеоноры (редкая стачка в конце XIX века обходилась без ее участия), ее поддержке профсоюзов и несчастной любви.
Элеонора жила с Эдуардом Эвелингом (Патрик Кеннеди), который изменял ей и унижал — наедине и на людях. В итоге его поведение стало роковым для Маркс.
© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)Кадр из фильма "Мисс Маркс"
Кадр из фильма Мисс Маркс
1 из 2
Кадр из фильма "Мисс Маркс"
© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)
© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)

Ромола Гарай в фильме "Мисс Маркс"

Кадр из фильма Мисс Маркс
2 из 2

Ромола Гарай в фильме "Мисс Маркс"

© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Мисс Маркс"
© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)
2 из 2

Ромола Гарай в фильме "Мисс Маркс"

© Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula (2020)
"История Элеоноры исследует удивительно современные темы в историческом контексте, — цитирует режиссера пресс-служба фестиваля. — Хотелось разрушить общеизвестный образ викторианской героини, заменить его картиной мира современной женщины. Ведь "битвы" Элеоноры все так же актуальны".
Ромола Гарай часто играет ярких и характерных персонажей. "Мисс Маркс" — именно такая.
Особенно высоко оценили картину итальянские критики (в рейтинге, который публикуется на фестивале, фильм занимает одну из топ-позиций).
Хорошие оценки итальянцы поставили и российскому фильму "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.

"Мне понравилась картина своей противоречивостью и тем, как красиво она снята", — сказал немецкий критик Рюдигер Сушланд. Кончаловский уже не раз получал награды на Мостре — возможно, так будет и в этот раз.

Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00Культура
Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля
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КультураИталияфильмы неделичто посмотретьфильмыГолливудЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийНоа БаумбахКино и сериалыЗнаменитостиКейси АффлекШайа ЛабафКарл МарксВенецианский кинофестивальСШАВенеция
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