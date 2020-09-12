https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль прошел в специфической обстановке и необычном формате. Но кинематографисты все же показали интересные и противоречивые картины,... РИА Новости, 12.09.2020

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Венецианский кинофестиваль прошел в специфической обстановке и необычном формате. Но кинематографисты все же показали интересные и противоречивые картины, заставили публику волноваться и спорить. О самых любопытных кинолентах — в материале РИА Новости.Итальянское ВозрождениеФильмом открытия стал "Фамильный узел", что само по себе интересно: в последний раз фестиваль начинался с итальянской картины 11 лет назад. Тогда, в 2009 году, показывали "Баарию" Джузеппе Торнаторе. В этот раз праздник предваряла драма Даниэле Лукетти с местной любимицей Альбой Рорвахер. Также в ленте снимались Лаура Моранте, Сильвио Орландо и Джованна Меццоджорно.По его словам, публика, которая охотится за звездами, была расстроена, но те, кто по-настоящему интересуется кино и артхаусом, получили на фестивале удовольствие.Такое же мнение у шведского критика Яна Лумхольдта. Он считает, что отсутствие голливудских лент дало европейским больше свободы.Пример — как раз картина Лукетти, этакая "Брачная история" Ноа Баумбаха про развод. Она рассказывает о семье из среднего класса, которая живет в Неаполе шестидесятых годов. Муж ведет передачу на радио и заводит интрижку с молодой коллегой. Жена нервничает, а дети все равно любят обоих родителей.За итальянскими страстями всегда интересно наблюдать, поэтому картину Лукетти встретили очень тепло.Знакомые лица на Диком ЗападеОдним из фаворитов фестиваля считают костюмную драму с впечатляющим актерским составом — "Мир грядущий" норвежки Моны Фастволд.Действие происходит в середине XIX века на Восточном побережье США. В центре сюжета — две супружеские пары и отношения между ними. Герои, местные фермеры, живут по соседству и пытаются наладить быт в эпоху освоения Дикого Запада.С ним согласна итальянский журналист Алессандра Де Томмази: "Это душераздирающая картина о горе, насилии и невозможной любви между двумя женщинами".Итальянский критик Алессандро Каваджиони отметил, что закадровый голос, который звучит на протяжении всего фильма, раздражает и совсем не к месту.Картина отчасти перекликается с "Элизой и Марселой" Элизабет Койшет. Фокус истории постепенно смещается на связь между женами героев.Фастволд сделала динамику фильма по-норвежски неторопливой, а для атмосферы добавила пустынные суровые пейзажи. Обитают там Ванесса Кирби, та самая принцесса Маргарет из сериала "Корона", а еще Кэтрин Уотерстон, Кейси Аффлек и Кристофер Эбботт.Венгерское киноОдна из самых ожидаемых картин фестиваля — драма "Фрагменты женщины", англоязычный дебют Корнеля Мундруцо.Это первый за три года фильм известного венгерского режиссера: от исследования темы беженцев в "Спутнике Юпитера" он перешел к истории женской потери.Сюжет строится вокруг обычной бостонской пары. Главная героиня решает рожать дома, но ребенок погибает. Она пытается принять произошедшее и жить дальше, несмотря на давление семьи (в первую очередь родной матери) и общества. Мундруцо в деталях показывает ужас и отчаяние пары, а дополняют унылую картину зимние пейзажи Бостона и окрестностей. Главные роли исполнили Ванесса Кирби и бунтарь Шайа ЛаБаф.Пока неизвестно, выйдет ли картина в российский прокат, но те, кто успел ее посмотреть, отмечают накал страстей и яркий драматизм.Азиатский колоритЯпонский режиссер Киёси Куросава привез на фестиваль историческую мелодраму "Жена шпиона" с Ю Аои и Иссэем Такахаси. Она стала одной из самых обсуждаемых картин на Мостре.Действие происходит в 1940 году. Главный герой Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Однажды он отправляется в командировку в Маньчжурию, где узнает государственную тайну. По возвращении он рассказывает об этом жене Сатоко и решает сообщить всем о том, что увидел.Сатоко верит супругу, но из-за действий Юсаку у нее возникают юридические проблемы, а после — ревность и непонимание.Детали сюжета раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу. Но точно можно сказать: "Жена шпиона" — это деликатная история с изящной и таинственной атмосферой.Байопик о феминисткеИтальянка Сузанна Никкьярелли сняла исторический байопик про младшую дочь Карла Маркса."Мисс Маркс" рассказывает об общественной активистке, суфражистке и переводчице Элеоноре (Ромола Гарай). Фильм — история сильной женщины, которая явно родилась не в свое время. В картине говорится и о политической деятельности Элеоноры (редкая стачка в конце XIX века обходилась без ее участия), ее поддержке профсоюзов и несчастной любви.Элеонора жила с Эдуардом Эвелингом (Патрик Кеннеди), который изменял ей и унижал — наедине и на людях. В итоге его поведение стало роковым для Маркс."История Элеоноры исследует удивительно современные темы в историческом контексте, — цитирует режиссера пресс-служба фестиваля. — Хотелось разрушить общеизвестный образ викторианской героини, заменить его картиной мира современной женщины. Ведь "битвы" Элеоноры все так же актуальны".Ромола Гарай часто играет ярких и характерных персонажей. "Мисс Маркс" — именно такая. Особенно высоко оценили картину итальянские критики (в рейтинге, который публикуется на фестивале, фильм занимает одну из топ-позиций).Хорошие оценки итальянцы поставили и российскому фильму "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.

https://ria.ru/20200903/venice-1576665378.html

https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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