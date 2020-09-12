https://ria.ru/20200912/deti-1577134807.html

В России ежемесячные выплаты назначены 3,5 миллиона детей от 3 до 7 лет

Пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены трем с половиной миллионам детей в возрасте от трех до семи лет, заявила заместитель... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:15

2020-09-12T14:15

2020-09-12T23:41

россия

ольга баталина

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены трем с половиной миллионам детей в возрасте от трех до семи лет, заявила заместитель министра труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>."На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей. Эта выплата доступна родителям по одному заявлению", — сказала она на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.Замминистра уточнила, что семьям не требуется предоставлять в органы соцзащиты какие-либо дополнительные документы: все сведения для назначения пособия специалисты получают путем межведомственного взаимодействия."Такой подход соответствует принципам социального казначейства", — подчеркнула Баталина.

https://ria.ru/20200513/1571386114.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, дети, общество