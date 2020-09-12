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https://ria.ru/20200912/deti-1577134807.html
В России ежемесячные выплаты назначены 3,5 миллиона детей от 3 до 7 лет
Пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены трем с половиной миллионам детей в возрасте от трех до семи лет, заявила заместитель... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:15
2020-09-12T23:41
россия
ольга баталина
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены трем с половиной миллионам детей в возрасте от трех до семи лет, заявила заместитель министра труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>."На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей. Эта выплата доступна родителям по одному заявлению", — сказала она на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.Замминистра уточнила, что семьям не требуется предоставлять в органы соцзащиты какие-либо дополнительные документы: все сведения для назначения пособия специалисты получают путем межведомственного взаимодействия."Такой подход соответствует принципам социального казначейства", — подчеркнула Баталина.
https://ria.ru/20200513/1571386114.html
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россия
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россия, ольга баталина, дети, общество

В России ежемесячные выплаты назначены 3,5 миллиона детей от 3 до 7 лет

14:15 12.09.2020 (обновлено: 23:41 12.09.2020)
1301
© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены трем с половиной миллионам детей в возрасте от трех до семи лет, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей. Эта выплата доступна родителям по одному заявлению", — сказала она на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.
Замминистра уточнила, что семьям не требуется предоставлять в органы соцзащиты какие-либо дополнительные документы: все сведения для назначения пособия специалисты получают путем межведомственного взаимодействия.
"Такой подход соответствует принципам социального казначейства", — подчеркнула Баталина.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая, 16:00Хорошие новости
Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет
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РоссияОльга БаталинаДетиОбщество
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