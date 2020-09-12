https://ria.ru/20200912/bogdan-1577110297.html

"Останусь порядочным". Какие тайны Зеленского выдал его соратник

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, как в Киеве пытались обмануть Москву и Вашингтон, предрек, что членов партии "Слуга народа" скоро РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:04

стивен биган

партия "слуга народа"

ситуация на украине

андрей золотарев

верховная рада украины

игорь коломойский

владимир зеленский

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, как в Киеве пытались обмануть Москву и Вашингтон, предрек, что членов партии "Слуга народа" скоро начнут бить, и назвал имена будущих глав государства. Что стоит за его словами, кроме желания свести счеты с командой президента Владимира Зеленского, — разбиралось РИА Новости. Плевок в спинуПосле выхода в эфир скандального <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&feature=youtu.be" target="_blank">интервью</a> Богдана журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса президента заявил, что покинул страну, опасаясь расправы. Впрочем, Богдан и раньше резко критиковал украинского лидера публично и выступал с нападками на его окружение. С поста руководителя офиса его уволили в начале года — Зеленский отметил, что глава администрации раскалывал команду. Позднее в рамках публичной дискуссии с бывшим начальником Богдан намекнул, что в курсе многих его тайн. "Я — носитель знаний очень чувствительных для вас и для страны, но, поверьте, останусь порядочным человеком", — заверил он.В сентябрьском интервью, описывая работу с главами государства, Богдан признался: "С украинскими президентами у меня не ладится". И вспомнил, что Зеленский на прощание сказал: "Ты — как нелюбимая женщина". Своего преемника — Андрея Ермака — Богдан подозревает в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но доказательств у него нет. В беседе с Гордоном Богдан отметил, что Киев обманул Москву по ряду договоренностей, хотя на встрече "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года российский президент был расположен к Зеленскому. Но дальнейшие события, по мнению Богдана, разочаровали Кремль. "Публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные. Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его (российского президента. — Прим. ред.) как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего", — объяснил он причины охлаждения в отношениях Москвы и Киева. Вместе с тем, по убеждению Богдана, иностранные разведки верят в некую тайную договоренность между Киевом и Москвой. "Я не видел этого документа, — признал Богдан. — Но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Это какой-то алгоритм действий: "Мы вам — корабли, вы нам — воду в Крым". Впрочем, по словам бывшего главы администрации, окружение Зеленского хотело обмануть и Вашингтон. Украину посещали заместитель госсекретаря США Стивен Биган и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Они убеждали президента не увольнять главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Но вскоре указ о назначении Сытника признали неконституционным. "На языке дипломатов это называется плевок в спину", — оценил ситуацию Богдан.Указания идиотовВ интервью он коснулся и задержания в Белоруссии граждан России, которых Минск посчитал сотрудниками частной военной компании. Возвращение россиян на Родину возмутило Зеленского. Богдан подтвердил версию о провокации при участии украинской спецслужбы: "Действительно, была создана фирма в Венесуэле, набран персонал, какие-то люди уже уехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Этой операции больше года — она суперсекретная и суперсерьезная". Но провалилась она якобы после звонка из окружения украинского лидера. "И человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что его совершил", — добавил Богдан. Бывший советник рассказал и о том, что люди из команды Зеленского общаются с политическим противником украинского президента: "Некоторые работники офиса часто обедают с Петром Алексеевичем (Порошенко.— Прим. ред.). Как минимум четыре раза это произошло". И затем признал, что имел в виду Ермака. Именно поэтому нет прогресса в уголовных делах против Порошенко, считает Богдан. От себя он посоветовал Зеленскому провести конституционную реформу — перераспределить полномочия в пользу парламента. И предсказал, кто может стать новым главой государства: мэр Киева Виталий Кличко, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, спикер Рады Дмитрий Разумков и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.А членам пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан предрек печальное будущее: "Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей". Действительно, "зеленые" (неформальное прозвище "Слуги народа") теряют популярность. По данным агентства "Рейтинг", если бы голосование в Раду проводилось в начале сентября, то "слуги" набрали бы менее 21 процента. В 2019-м на парламентских выборах партия Зеленского получила 43. Самому президенту доверяют 44 процента респондентов, не доверяют — 51. Победу на выборах он одержал с результатом 73 процента. Семь раз меняли лагерьУкраинский политтехнолог Андрей Золотарев полагает, что скандальное интервью — на руку Порошенко: откровения Богдана разрушают позитивный имидж Зеленского и команды накануне местных выборов в стране. "В беседе Гордона с Богданом президент выглядит таким же, как Порошенко. Это удар в спину", — замечает эксперт. Богдан рекламирует и себя как функционера, полезного для претендента на должность главы государства, полагает Золотарев. "С точки зрения обычного человека, это предательство. Но для украинского политикума, где половина — профессиональные предатели, где люди переходили из националистов в социалисты, по семь раз меняя лагерь, это пример высокого класса работы. Для них в словах Богдана нет ничего выходящего за рамки, обычное дело". Начальник штаба одного из украинских политиков Андрей (имя изменено по просьбе собеседника) считает, что интервью Богдана никак не повлияет на имидж Зеленского. Он видит в "разоблачениях" бывшего главы администрации даже положительные моменты. Лидеру Украины хотели сделать подлость, потому что у него появились перспективы улучшения отношений с Россией. "Раз говорят публично, значит, закулисное давление не дало результата, и они перешли к открытому. Но Зеленский на это вряд ли поведется", — излагает свое мнение Андрей. Угрозы националистов и противников власти устроить массовые протесты он считает несущественными. "До "майдана" далеко, потом, "майдан" должен быть санкционирован США, а оттуда, насколько я знаю, ничего такого не поступало. Поэтому президент с полным правом может говорить, что избран законно, и сидеть себе в кресле дальше. Сам он в Ростов не убежит", — иронизирует собеседник агентства. "Ключевой тезис высказываний: Владимир Александрович Зеленский — человек хороший, но неадекватный и никудышный президент, — говорит Руслан Бортник, директор Украинского института политики. — Это первое. Второе — окружение Зеленского, особенно Ермак, люди непрофессиональные и коррумпированные, предатели, изменники Родины, которые сливают информацию спецслужб, имеют секретные договоренности с Россией. Словом зрада зрадная (предательское предательство. — Прим. ред.). Здесь Богдан сознательно подыгрывает Порошенко, который именно в этом обвинял команду Зеленского". Рассказ о неких тайных договоренностях между Киевом и Москвой эксперт считает заготовкой, то есть заранее продуманным вбросом. Бортник уверен: Богдан пытается понравиться объединенному Западу, сменить имидж — выглядеть не адвокатом Коломойского, а проевропейским и прозападным политиком. Долгое время бывшего главу офиса президента воспринимали как доверенное лицо и тень украинского бизнесмена. Сейчас он хочет показать себя самостоятельной фигурой.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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