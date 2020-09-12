https://ria.ru/20200912/benzin-1577124163.html

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Бум внутреннего туризма в России спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T03:27

2020-09-12T03:27

2020-09-12T09:22

артем деев

россия

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Бум внутреннего туризма в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "<a href="https://ria.ru/organization_Russkijj_standart" target="_blank">Русский стандарт</a>", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина <a href="http://ria.ru/product_AI_95/" target="_blank" data-auto="true">Аи-95</a> в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной <a href="http://ria.ru/product_AI_92/" target="_blank" data-auto="true">Аи-92</a>.Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за минувшее лето и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года."Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020-го они поменялись местами", — подсчитали в "Русском стандарте".То, что на первое место вышла более дешевая марка бензина, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets <a href="http://ria.ru/person_artem-deev/" target="_blank" data-auto="true">Артем Деев</a>. Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Кроме того, по мнению эксперта, сказывается и то, что в России постепенно сокращаются покупки новых иномарок."Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют <a href="http://ria.ru/product_Kia_Rio/" target="_blank" data-auto="true">Kia Rio</a> и <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Creta/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Creta</a> — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — пояснил Деев.

https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html

https://ria.ru/20200817/1575557092.html

Негатив Сплошной ! Ага, сэкономлю на полном баке 60-70 и буду ездить на грани детонации...ок. У меня хендай Крета, и производитель рекомендует 95-й. Гробьте каталики на 92м дальше, экономисты блин. 238

Т Ершов И тогда общий кандидат от оппозиции обеспечит всех мерседесами. 37

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем деев, россия, москва, экономика