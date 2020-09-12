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https://ria.ru/20200912/benzin-1577124163.html
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Бум внутреннего туризма в России спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:27
2020-09-12T09:22
артем деев
россия
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Бум внутреннего туризма в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "<a href="https://ria.ru/organization_Russkijj_standart" target="_blank">Русский стандарт</a>", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина <a href="http://ria.ru/product_AI_95/" target="_blank" data-auto="true">Аи-95</a> в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной <a href="http://ria.ru/product_AI_92/" target="_blank" data-auto="true">Аи-92</a>.Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за минувшее лето и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года."Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020-го они поменялись местами", — подсчитали в "Русском стандарте".То, что на первое место вышла более дешевая марка бензина, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets <a href="http://ria.ru/person_artem-deev/" target="_blank" data-auto="true">Артем Деев</a>. Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Кроме того, по мнению эксперта, сказывается и то, что в России постепенно сокращаются покупки новых иномарок."Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют <a href="http://ria.ru/product_Kia_Rio/" target="_blank" data-auto="true">Kia Rio</a> и <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Creta/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Creta</a> — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — пояснил Деев.
https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html
https://ria.ru/20200817/1575557092.html
Ага, сэкономлю на полном баке 60-70 и буду ездить на грани детонации...ок. У меня хендай Крета, и производитель рекомендует 95-й. Гробьте каталики на 92м дальше, экономисты блин.
238
И тогда общий кандидат от оппозиции обеспечит всех мерседесами.
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россия
москва
РИА Новости
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60
артем деев, россия, москва, экономика

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

03:27 12.09.2020 (обновлено: 09:22 12.09.2020)
63909
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бум внутреннего туризма в России спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за минувшее лето и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:49
Российские водители рассказали, как экономят на топливе
"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020-го они поменялись местами", — подсчитали в "Русском стандарте".
То, что на первое место вышла более дешевая марка бензина, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Кроме того, по мнению эксперта, сказывается и то, что в России постепенно сокращаются покупки новых иномарок.
"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — пояснил Деев.
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 00:00
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения
2577826271290
Обсудить 100
Артем ДеевРоссияМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Ага, сэкономлю на полном баке 60-70 и буду ездить на грани детонации...ок. У меня хендай Крета, и производитель рекомендует 95-й. Гробьте каталики на 92м дальше, экономисты блин.
12 сентября, 05:37
Негатив Сплошной !Негатив Сплошной !
1391344177
И тогда общий кандидат от оппозиции обеспечит всех мерседесами.
12 сентября, 09:06
ТЕТ Ершов
4240216
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