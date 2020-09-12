Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200912/avatar-1577079996.html
В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер
Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T01:38
2020-09-12T01:38
аватар
зои салдана
коронавирус covid-19
кино и сериалы
сигурни уивер
джеймс кэмерон
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102641/36/1026413661_0:0:3080:1734_1400x0_80_0_0_108c73ecc536b2ea81af24888bd8716b.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо". Пока неизвестно, как героиня Сигурни Уивер впишется в сиквелы "Аватара" (Джеймс Кэмерон запланировал выпустить четыре фильма), так как в первом фильме она погибает. Также неясно, кто будет исполнять роли ученых (в "Аватаре" помощниками Грэйс Огустин были Норм (Джоэль Мур) и доктор Максом Пателем (Дилип Рао). — Прим.ред.). Ранее Джон Ландау <a href="https://ria.ru/20200527/1572050831.html" target="_blank">рассказывал</a>, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.В конце июля <a href="https://screenrant.com/avatar-2-movie-sequels-release-date-delays-2022/" target="_blank">стало известно</a>, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.
https://ria.ru/20200814/1575743848.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102641/36/1026413661_349:0:3080:2048_1400x0_80_0_0_f6cb7559181e53230ca163d73585e831.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аватар, зои салдана, коронавирус covid-19, кино и сериалы, сигурни уивер, джеймс кэмерон, новости культуры

В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер

01:38 12.09.2020
75
© AP Photo / 20th Century FoxСигурни Уивер в фильме "Аватар"(2009)
Сигурни Уивер в фильме Аватар(2009) - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / 20th Century Fox
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер.

"Сигурни никогда не уклонялась от боевых сцен. Здесь она исполняет одну из тех, которая появится в сиквеле "Аватара", — написал Ландау.

На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо".
Пока неизвестно, как героиня Сигурни Уивер впишется в сиквелы "Аватара" (Джеймс Кэмерон запланировал выпустить четыре фильма), так как в первом фильме она погибает. Также неясно, кто будет исполнять роли ученых (в "Аватаре" помощниками Грэйс Огустин были Норм (Джоэль Мур) и доктор Максом Пателем (Дилип Рао). — Прим.ред.).
Ранее Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В конце июля стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.
Кадр из фильма Аватар - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 00:51Культура
Создатели "Аватара" раскрыли, какой будет лаборатория землян на Пандоре
000000
КультураАватарЗои СалданаКоронавирус COVID-19Кино и сериалыСигурни УиверДжеймс КэмеронНовости культуры
Рекомендуем
Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
Ученые впервые наблюдали взрыв сверхновой внутри другой звезды
Джордж Р. Р. Мартин
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
Мошенник
Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
Кадр из клипа Maruv Sad Song
Maruv опубликовала на YouTube откровенный клип на трек "Sad Song"
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве
Названы регионы, в которых будет бабье лето
Вид на остов Корфу
Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников
Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"
Губернатор Омской области открывает культурный центр в Азовском районе
Губернатор Омской области открыл культурный центр в Азово
Первая в мире вакцина от COVID-19
Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
Алексей Навальный
Госдеп призвал Россию "гораздо быстрее" расследовать дело Навального
Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Apple не удаляла приложения российских СМИ из украинского App Store
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния