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В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер

Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T01:38

2020-09-12T01:38

2020-09-12T01:38

аватар

зои салдана

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо". Пока неизвестно, как героиня Сигурни Уивер впишется в сиквелы "Аватара" (Джеймс Кэмерон запланировал выпустить четыре фильма), так как в первом фильме она погибает. Также неясно, кто будет исполнять роли ученых (в "Аватаре" помощниками Грэйс Огустин были Норм (Джоэль Мур) и доктор Максом Пателем (Дилип Рао). — Прим.ред.). Ранее Джон Ландау <a href="https://ria.ru/20200527/1572050831.html" target="_blank">рассказывал</a>, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.В конце июля <a href="https://screenrant.com/avatar-2-movie-sequels-release-date-delays-2022/" target="_blank">стало известно</a>, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.

https://ria.ru/20200814/1575743848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аватар, зои салдана, коронавирус covid-19, кино и сериалы, сигурни уивер, джеймс кэмерон, новости культуры