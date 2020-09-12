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В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер
Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T01:38
2020-09-12T01:38
2020-09-12T01:38
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коронавирус covid-19
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джеймс кэмерон
культура
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер. На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо". Пока неизвестно, как героиня Сигурни Уивер впишется в сиквелы "Аватара" (Джеймс Кэмерон запланировал выпустить четыре фильма), так как в первом фильме она погибает. Также неясно, кто будет исполнять роли ученых (в "Аватаре" помощниками Грэйс Огустин были Норм (Джоэль Мур) и доктор Максом Пателем (Дилип Рао). — Прим.ред.). Ранее Джон Ландау <a href="https://ria.ru/20200527/1572050831.html" target="_blank">рассказывал</a>, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.В конце июля <a href="https://screenrant.com/avatar-2-movie-sequels-release-date-delays-2022/" target="_blank">стало известно</a>, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.
https://ria.ru/20200814/1575743848.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аватар, зои салдана, коронавирус covid-19, кино и сериалы, сигурни уивер, джеймс кэмерон, новости культуры
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер.
"Сигурни никогда не уклонялась от боевых сцен. Здесь она исполняет одну из тех, которая появится в сиквеле "Аватара", — написал Ландау.
На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо".
Пока неизвестно, как героиня Сигурни Уивер впишется в сиквелы "Аватара" (Джеймс Кэмерон запланировал выпустить четыре фильма), так как в первом фильме она погибает. Также неясно, кто будет исполнять роли ученых (в "Аватаре" помощниками Грэйс Огустин были Норм (Джоэль Мур) и доктор Максом Пателем (Дилип Рао). — Прим.ред.).
Ранее Джон Ландау рассказывал
, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В конце июля стало известно
, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.