https://ria.ru/20200912/agitatsiya-1577151264.html

Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины

Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T22:07

2020-09-12T22:07

2020-09-12T22:07

пенза

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577134413_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_07b13dc9c2b3b904f52c5d2ad058ec02.jpg

<strong>САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Полиция составила административные протоколы в отношении жителя <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.Досрочное голосование по выборам губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> началось в пятницу, продолжилось в субботу, но основной день голосования - 13 сентября. В регионе открылись 1085 участков для голосования. В области зарегистрированы около 1,055 миллиона избирателей. По данным избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%."Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения", - цитирует слова Синюкова пресс-служба правительства области.По его словам, это единственное нарушение, зафиксированное во второй день досрочного голосования."Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально", - добавил глава облизбиркома.Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. На новых выборах Белозерцев зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Единая Россия", также в губернаторских выборах участвуют руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vasilev_istorik_mody/" target="_blank" data-auto="true">Александр Васильев</a>, заместитель главы Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин, руководитель реготделения "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Анна Очкина и депутат <a href="http://ria.ru/organization_Penzenskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской городской думы</a>, председатель правления реготделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Петр Чугай.

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html

3

пенза

пензенская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пензенская область, происшествия