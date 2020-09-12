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Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины
Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T22:07
2020-09-12T22:07
пенза
пензенская область
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Полиция составила административные протоколы в отношении жителя <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.Досрочное голосование по выборам губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> началось в пятницу, продолжилось в субботу, но основной день голосования - 13 сентября. В регионе открылись 1085 участков для голосования. В области зарегистрированы около 1,055 миллиона избирателей. По данным избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%."Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения", - цитирует слова Синюкова пресс-служба правительства области.По его словам, это единственное нарушение, зафиксированное во второй день досрочного голосования."Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально", - добавил глава облизбиркома.Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. На новых выборах Белозерцев зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Единая Россия", также в губернаторских выборах участвуют руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vasilev_istorik_mody/" target="_blank" data-auto="true">Александр Васильев</a>, заместитель главы Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин, руководитель реготделения "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Анна Очкина и депутат <a href="http://ria.ru/organization_Penzenskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской городской думы</a>, председатель правления реготделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Петр Чугай.
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html
https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html
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пенза
пензенская область
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пенза, пензенская область, происшествия

Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины

22:07 12.09.2020
924
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательные бюллетени
Избирательные бюллетени - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
Досрочное голосование по выборам губернатора Пензенской области началось в пятницу, продолжилось в субботу, но основной день голосования - 13 сентября. В регионе открылись 1085 участков для голосования. В области зарегистрированы около 1,055 миллиона избирателей. По данным избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:00
Памфилова опровергла сообщения о голосовании "на багажниках"
"Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения", - цитирует слова Синюкова пресс-служба правительства области.
По его словам, это единственное нарушение, зафиксированное во второй день досрочного голосования.
"Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально", - добавил глава облизбиркома.
Действующий губернатор Иван Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. На новых выборах Белозерцев зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Единая Россия", также в губернаторских выборах участвуют руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании региона Александр Васильев, заместитель главы Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин, руководитель реготделения "Справедливой России" Анна Очкина и депутат Пензенской городской думы, председатель правления реготделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Петр Чугай.
Подготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 14:03
Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три
130102
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ПензаПензенская областьПроисшествия
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