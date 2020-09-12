Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
Досрочное голосование по выборам губернатора Пензенской области началось в пятницу, продолжилось в субботу, но основной день голосования - 13 сентября. В регионе открылись 1085 участков для голосования. В области зарегистрированы около 1,055 миллиона избирателей. По данным избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%.
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"Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения", - цитирует слова Синюкова пресс-служба правительства области.
По его словам, это единственное нарушение, зафиксированное во второй день досрочного голосования.
"Второй день голосования в основном прошел в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством. Был ряд рабочих моментов, но это нормально", - добавил глава облизбиркома.
Действующий губернатор Иван Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. На новых выборах Белозерцев зарегистрирован в качестве кандидата от партии "Единая Россия", также в губернаторских выборах участвуют руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании региона Александр Васильев, заместитель главы Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин, руководитель реготделения "Справедливой России" Анна Очкина и депутат Пензенской городской думы, председатель правления реготделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Петр Чугай.
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