https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html
В Москве установлен рекорд на онлайн-голосовании на муниципальных выборах
Новый рекорд был установлен на онлайн-голосовании по муниципальным выборам в Москве - 10% участников проголосовали менее, чем за первые полчаса после старта,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:13
2020-09-11T15:13
2020-09-11T15:13
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Новый рекорд был установлен на онлайн-голосовании по муниципальным выборам в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 10% участников проголосовали менее, чем за первые полчаса после старта, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Сейчас у нас проходит по двум одномандатным округам выборы муниципальных депутатов... Уже какое (электронное - Прим. ред.) голосование, примерно год, в принципе одна и та же тенденция: за первые три часа голосуют треть, чуть больше трети избирателей. В этом голосовании муниципальном у нас был новый рекорд - 10% проголосовали меньше, чем на полчаса. Это показывает, что и доверие некое появилось и не уменьшается, и, собственно, люди привыкают к тому, что с помощью своего гаджета можно такие юридически значимые вещи осуществлять", - отметил Костырко в информцентре ЦИК в пятницу.Он добавил, что Москва - хорошая площадка для того, чтобы разрабатывать и отрабатывать новые решения, потому что москвичи максимально мобильны по сравнению с другими россиянами.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576775565.html
6
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Новый рекорд был установлен на онлайн-голосовании по муниципальным выборам в Москве
- 10% участников проголосовали менее, чем за первые полчаса после старта, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Сейчас у нас проходит по двум одномандатным округам выборы муниципальных депутатов... Уже какое (электронное - Прим. ред.) голосование, примерно год, в принципе одна и та же тенденция: за первые три часа голосуют треть, чуть больше трети избирателей. В этом голосовании муниципальном у нас был новый рекорд - 10% проголосовали меньше, чем на полчаса. Это показывает, что и доверие некое появилось и не уменьшается, и, собственно, люди привыкают к тому, что с помощью своего гаджета можно такие юридически значимые вещи осуществлять", - отметил Костырко в информцентре ЦИК в пятницу.
Он добавил, что Москва - хорошая площадка для того, чтобы разрабатывать и отрабатывать новые решения, потому что москвичи максимально мобильны по сравнению с другими россиянами.