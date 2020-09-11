https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html

В Москве установлен рекорд на онлайн-голосовании на муниципальных выборах

Новый рекорд был установлен на онлайн-голосовании по муниципальным выборам в Москве - 10% участников проголосовали менее, чем за первые полчаса после старта,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:13

2020-09-11T15:13

2020-09-11T15:13

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Новый рекорд был установлен на онлайн-голосовании по муниципальным выборам в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 10% участников проголосовали менее, чем за первые полчаса после старта, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко."Сейчас у нас проходит по двум одномандатным округам выборы муниципальных депутатов... Уже какое (электронное - Прим. ред.) голосование, примерно год, в принципе одна и та же тенденция: за первые три часа голосуют треть, чуть больше трети избирателей. В этом голосовании муниципальном у нас был новый рекорд - 10% проголосовали меньше, чем на полчаса. Это показывает, что и доверие некое появилось и не уменьшается, и, собственно, люди привыкают к тому, что с помощью своего гаджета можно такие юридически значимые вещи осуществлять", - отметил Костырко в информцентре ЦИК в пятницу.Он добавил, что Москва - хорошая площадка для того, чтобы разрабатывать и отрабатывать новые решения, потому что москвичи максимально мобильны по сравнению с другими россиянами.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576775565.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика