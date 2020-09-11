https://ria.ru/20200911/vybory-1577094179.html

Памфилова оценила уровень конкуренции на выборах

Конкурентная среда создана на выборах всех уровней, в том числе муниципальных, в ряде случаев она выше той, которая была год назад, заявила глава Центральной... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:30

2020-09-11T14:30

2020-09-11T14:30

элла памфилова

здоровье - общество

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Конкурентная среда создана на выборах всех уровней, в том числе муниципальных, в ряде случаев она выше той, которая была год назад, заявила глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> накануне единого дня голосования."У нас во всех, и на выборах губернатора, и на выборах в заксобрания, и выборы в столицах довольно высокий уровень конкуренции, точно не ниже, чем в предыдущие выборы, а в ряде случаев и выше. Конкурентная среда создана на всех уровнях выборов, в том числе и муниципальных", - рассказала Памфилова в эфире канала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, здоровье - общество, санкт-петербург, политика