Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/vybory-1577094179.html
Памфилова оценила уровень конкуренции на выборах
Конкурентная среда создана на выборах всех уровней, в том числе муниципальных, в ряде случаев она выше той, которая была год назад, заявила глава Центральной... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:30
2020-09-11T14:30
элла памфилова
здоровье - общество
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Конкурентная среда создана на выборах всех уровней, в том числе муниципальных, в ряде случаев она выше той, которая была год назад, заявила глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> накануне единого дня голосования."У нас во всех, и на выборах губернатора, и на выборах в заксобрания, и выборы в столицах довольно высокий уровень конкуренции, точно не ниже, чем в предыдущие выборы, а в ряде случаев и выше. Конкурентная среда создана на всех уровнях выборов, в том числе и муниципальных", - рассказала Памфилова в эфире канала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577055288.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_110:0:1863:1315_1400x0_80_0_0_32be8c5e368c2eee4a869ece4e18321e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, здоровье - общество, санкт-петербург, политика

Памфилова оценила уровень конкуренции на выборах

14:30 11.09.2020
148
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конкурентная среда создана на выборах всех уровней, в том числе муниципальных, в ряде случаев она выше той, которая была год назад, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова накануне единого дня голосования.
"У нас во всех, и на выборах губернатора, и на выборах в заксобрания, и выборы в столицах довольно высокий уровень конкуренции, точно не ниже, чем в предыдущие выборы, а в ряде случаев и выше. Конкурентная среда создана на всех уровнях выборов, в том числе и муниципальных", - рассказала Памфилова в эфире канала "Россия 24".
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:44
Общественная палата подготовила к выборам более 40 тысяч наблюдателей
131018
Обсудить 1
Элла ПамфиловаЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Москва
В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 64%
Артисты балета во время генеральной репетиции
Звезды открыли балетный сезон в Большом театре
Кривая CENOGRID глобальных температур за последние 66 миллионов лет. За ноль принято среднее значение периода 1961–1990 гг
Земля движется к температурному рекорду за последние 50 миллионов лет
Молодые люди в пабе
Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя
Цифровой избирательный участок для электронного голосования
В Москве установлен рекорд на онлайн-голосовании на муниципальных выборах
Машина скорой помощи
В Москве мать и трое детей попали в больницу после дезинфекции квартиры
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Милиция Белоруссии
PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандского формата"
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине завели 15 новых дел против Порошенко
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния