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Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три

В российских регионах стартовал Единый день голосования. Хотя на самом деле — трое суток: 11, 12 и 13 сентября. Это новая практика, особенности которой добавил... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:03

2020-09-11T14:03

2020-09-11T14:32

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>В российских регионах стартовал Единый день голосования. Хотя на самом деле — трое суток: 11, 12 и 13 сентября. Это новая практика, особенности которой добавил и режим повышенной готовности из-за коронавируса. Нынешняя кампания — одна из самых масштабных: в 83 регионах одновременно девять тысяч выборов разного уровня. Речь идет о более чем 78 тысячах депутатских мандатов и руководящих должностей.Трехдневное голосованиеСтоль продолжительное голосование в этом году организовали в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности на избирательных участках, объясняла глава Центризбиркома Элла Памфилова. В пятницу, субботу и воскресенье с восьми утра до восьми вечера в регионах определяют руководителей и депутатов законодательных собраний, а в четырех одномандатных округах — дополнительные выборы в Госдуму.Формально 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Поэтому "день тишины" традиционный — суббота. Обработка бюллетеней начнется по всей стране 13 сентября после 20:00 по местному времени.Теперь такая практика станет нормой. Соответствующий закон Госдума приняла в июле. Комиссии в регионах самостоятельно определят, сколько дней у них продлится голосование — один, два или три.При подготовке изменений учитывали опыт, полученный в ходе референдума по поправкам в Конституцию. Тогда голосовали семь дней, и 96 процентов избирателей, согласно социологическому опросу, признали такой формат удобным. Ориентировались и на зарубежную практику. К примеру, в Финляндии голосуют в течение недели, а в Чехии выборы проходят в два тура, каждый по два дня.На ночь — спрятать в сейфНововведение, однако, одобрили не все партии. В первую очередь опасались за сохранность бюллетеней и протоколов в ночное время, когда участки закрыты. Центризбирком предложил каждый вечер упаковывать листы и запирать их в сейфе до окончания основного дня голосования. Видеозапись и присутствие наблюдателей обязательны, можно даже поставить подписи на сейф-пакете. Незаметно вскрыть его невозможно, нарушителя выдаст микротекст на линии склейки или боковых швах. В ЦИК считают эту процедуру достаточно надежной. И все же некоторые политики предлагали не посещать участки в первые два дня. В ЦИК такой призыв сочли безответственным. "Люди имеют право выбрать день и форму голосования, мы предоставляем им такую возможность. А партии имеют право организовать тотальное наблюдение", — отмечала Памфилова. В ЦИК заверили, что наблюдатели будут на всех избирательных участках, а их по стране открылось 56 тысяч. По действующему закону партия, кандидат или Общественная палата могут направить на каждый участок не более двух представителей. Но, учитывая длительность процесса, Центризбирком разрешил создавать резерв, чтобы желающие в течение трех дней охватили все виды голосования — на участке, дома и на придомовой территории.Наблюдательский корпус сформировали и для дистанционного голосования. Но тут нужна техническая подготовка. Отправить подпись через интернет смогут избиратели 110-го Сеймского одномандатного округа в Курской области и 194-го Ярославского округа, где пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по новой технологии, разработанной "Ростелекомом" по заказу ЦИК. Этот формат впервые применяется на федеральном уровне. Через портал госуслуг заявились 13 186 курян и 18 385 ярославцев.Конкуренция за постЗа губернаторское кресло борются в 20 регионах. В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах выборы непрямые: кандидатов представляет президент, а голосуют депутаты парламентов. В Севастополе, Чувашии, Пермском и Краснодарском крае, Республике Коми, Ленинградской, Ростовской, Тамбовской, Брянской области — всеобщее голосование.В этим дни определится состав 11 заксобраний и 22 городских дум. В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской области изберут представителей в Госдуму седьмого созыва. Это связано с тем, что их депутаты ушли на работу в аппарат правительства, Виктор Карамышев стал главой города Курска. А депутат от Нижнекамского округа (Татарстан) Айрат Хайруллин в феврале погиб при крушении вертолета.В этом году кампания выдалась активной. Всего выдвинулись 147 человек, 89 зарегистрированы. "В сравнении с предыдущими выборами в этих регионах конкуренция за пост губернатора либо осталась на прежнем уровне, либо возросла", — отметила Памфилова. В большинстве случаев конкурс на одно губернаторское кресло — пять человек. В Архангельской, Калужской областях и в Севастополе он выше — шестеро. Больше всего претендентов было в Иркутской области — 17 человек, из них 11 самовыдвиженцев и шесть кандидатов от партий (в 2015-м в этом регионе было только семь кандидатов). В Камчатском крае — 16, в том числе шесть самодвиженцев и десять представителей партий — КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской платформы".Новые лицаВ половине субъектов на переизбрание претендуют действующие главы. Но в региональной политике появляются и новые лица. Своих кандидатов зарегистрировали 30 партий из 41, имеющей право участвовать в выборах. Партийная система вышла на качественно новый уровень: "пустышки" исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели, считает Памфилова.Некоторые партии созданы лишь в этом году. "Новые люди" бизнесмена Алексея Нечаева и "За правду" писателя Захара Прилепина зарегистрировали 508 и 473 кандидата соответственно, а Партия прямой демократии создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и "Зеленая альтернатива" эколога Руслана Хвостова — 172 и 81.В ЦИК настаивают: за последние годы они приложили немало усилий для очищения, оздоровления и развития избирательной системы, поэтому этот Единый день голосования должен пройти максимально открыто, честно и прозрачно.

Пётр Васильев Уже бы сами себя назначали, чем этот цирк устраивать и тратить кучу бюджетных денег. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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