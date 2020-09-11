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Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"
Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:45
2020-09-11T13:45
россия
каспийская флотилия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
белоруссия
азербайджан
армения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" военнослужащих из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, сообщил заместитель министра обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Fomin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Фомин</a>.Ранее министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что в "Кавказе-2020" "планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств".Он разъяснил, что учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск."Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, <a href="http://ria.ru/organization_Kaspijjskaja_flotilija/" target="_blank" data-auto="true">Каспийской флотилии</a> при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника", - добавил Фомин.Учение пройдет с 21 по 26 сентября.
https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577071299.html
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россия
белоруссия
азербайджан
армения
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россия, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, белоруссия, азербайджан, армения, безопасность

Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"

13:45 11.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана, Азербайджана и Ирана, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в "Кавказе-2020" "планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств".
"Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
Он разъяснил, что учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.
"Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника", - добавил Фомин.
Учение пройдет с 21 по 26 сентября.
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1910103
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РоссияКаспийская флотилияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминБелоруссияАзербайджанАрменияБезопасность
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