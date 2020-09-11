https://ria.ru/20200911/tserkov-1577118337.html

В РПЦ рассказали об опасности "психоереси"

В Русской православной церкви увидели новую проблему церковно-общественной жизни - в смешении священнического служения с коммерческой психологической практикой. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:55

2020-09-11T20:55

2020-09-11T20:56

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

переславль-залесский

общество

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<strong>ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 11 сен - РИА Новости, Ольга Липич.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> увидели новую проблему церковно-общественной жизни - в смешении священнического служения с коммерческой психологической практикой. Об этом заговорили участники международной конференции "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Pereslavl_Zalesskijj/" target="_blank" data-auto="true">Переславле-Залесском</a>."Мне бы хотелось остановиться на проблеме деятельности, которая, на мой взгляд, является все-таки мошенничеством (я говорю про пассивный обман, про умолчание об истине). Это когда православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдается за православное вероучение. В первую очередь, речь идет о подмене православного вероучения - психологическим", - заявил известный спикер РПЦ, участник телепередач и блогер, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский.По его мнению, это очень большая проблема сегодня и она продолжает расти. "В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> у протестантов, например, уже давно появилось понятие "психоересь". Протестанты-консерваторы бьют тревогу, потому что Священное Писание почти полностью заменено психологией, а пасторы называют себя коучами и консультантами. Происходит подмена пастырской и миссионерской деятельности - психологическим консультированием… На исповеди он - священник, а в свободное время - консультирует за деньги, потому что прошел какие-то курсы психологии", - пояснил представитель РПЦ.Кроме того, "ради лайков и отдачи аудитории", добавил он, сегодня некоторые священники просто умалчивают о не очень приятных для широкой аудитории сторонах православного вероучения.Островского поддержала теолог из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Марина Цумштаин. По ее словам, в Германии, в отличие от США, не распространено такое смешение священства и коммерческого психоанализа. "Если направление коммерческое, оно не имеет места в Церкви, в моих глаза", - заявила Цумштаин.Глава миссионерского отдела Тверской епархии иерей Антон Русакевич, в свою очередь, отметил, что описанную практику оказания священниками психологической помощи за деньги юридическим языком можно назвать "злоупотреблением служебным положением". Ведь именно сан, по убеждению представителей Церкви, вызывает особое доверие и привлекает людей к такому психологу в качестве платных клиентов."Сегодня участниками конференции поставлен вопрос смешения священнослужения и психологической практики. Нехорошо, когда священник использует священство для коммерциализации своих психологических услуг. Эта проблема требует тщательного изучения и решения", - резюмировал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vakhtang_Kipshidze/" target="_blank" data-auto="true">Вахтанг Кипшидзе</a>.Первая международная конференция по защите верующих от мошенничества в сети проходит в Переславле 10-12 сентября. Ее организаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> и Фонд Конрада Аденауэра.

https://ria.ru/20200808/1575534063.html

https://ria.ru/20200825/tainstva-1576300946.html

https://ria.ru/20200819/1576002949.html

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переславль-залесский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, переславль-залесский, общество