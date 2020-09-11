https://ria.ru/20200911/tsentr-1577100103.html

В Ленобласти создадут научный центр по интегративной физиологии

В Ленинградской области, на базе Института физиологии имени И. П. Павлова создадут научный центр мирового уровня "Интегративная физиология — медицине,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:46

2020-09-11T15:46

2020-09-11T15:46

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, на базе Института физиологии имени И. П. Павлова создадут научный центр мирового уровня "Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>."Одно из направлений будущего центра: создание научно-обоснованных инновационных технологий нейрореабилитации. Это технологии неинвазивной стимуляции спинного мозга, направленные на реабилитацию парализованных пациентов из-за травмы головного и спинного мозга, инсультов. В рамках этого же проекта предстоит научное обоснование и предложение технологии для реабилитации дыхательной функции у пациентов, перенесших или болеющих "ковидом". Кроме того, планируется создание российско-французской лаборатории для исследований в области ожирения и гиперфагии — повышенного аппетита", — сказал глава региона.В свою очередь руководитель Института физиологии, академик Людмила Филаретова пояснила, что в лаборатории будут проводиться исследования микробиоты, бактерий, живущих в кишечнике. Именно эти бактерии синтезируют множество полезных веществ для организма и влияют на мозг."Здесь будут создавать препараты — продукт жизнедеятельности бактерий, которые в норме в человеческом организме влияют на работу мозга и регулируют систему пищеварения. Препараты будут направлены на борьбу с повышенным аппетитом и, следовательно, на борьбу с ожирением, метаболическим синдромом и развитием диабета", — сообщил Филаретова.

https://ria.ru/20200401/1569457789.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область