https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577083022.html

В Совфеде поддержали предложение ввести двойные ценники в магазинах

Указание на ценнике в магазине не только стоимости продукта, но и цены одного килограмма или одного литра позволит покупателю сделать правильный выбор, защитит... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:06

2020-09-11T12:06

2020-09-11T12:06

россия

цены

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Указание на ценнике в магазине не только стоимости продукта, но и цены одного килограмма или одного литра позволит покупателю сделать правильный выбор, защитит его права, считает первый замглавы бюджетного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> Елена Перминова.Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм.Она напомнила, что все сталкиваются с ситуациями, когда за ту же цену упаковка товара становится меньше."Может быть, это достаточно было бы сделать на уровне Минпромторга, без законодательных инициатив", - сказала Перминова.При этом сенатор подчеркнула, что крупные торговые сети уже давно так делают - указывают на ценнике не только стоимость и вес упаковки, но и цену за килограмм или литр товара.

https://ria.ru/20200911/magazin-1577076578.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика