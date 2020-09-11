https://ria.ru/20200911/tsenniki-1577083022.html
В Совфеде поддержали предложение ввести двойные ценники в магазинах
Указание на ценнике в магазине не только стоимости продукта, но и цены одного килограмма или одного литра позволит покупателю сделать правильный выбор, защитит... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:06
2020-09-11T12:06
2020-09-11T12:06
россия
цены
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Указание на ценнике в магазине не только стоимости продукта, но и цены одного килограмма или одного литра позволит покупателю сделать правильный выбор, защитит его права, считает первый замглавы бюджетного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> Елена Перминова.Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм.Она напомнила, что все сталкиваются с ситуациями, когда за ту же цену упаковка товара становится меньше."Может быть, это достаточно было бы сделать на уровне Минпромторга, без законодательных инициатив", - сказала Перминова.При этом сенатор подчеркнула, что крупные торговые сети уже давно так делают - указывают на ценнике не только стоимость и вес упаковки, но и цену за килограмм или литр товара.
https://ria.ru/20200911/magazin-1577076578.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Указание на ценнике в магазине не только стоимости продукта, но и цены одного килограмма или одного литра позволит покупателю сделать правильный выбор, защитит его права, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда
Елена Перминова.
Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм.
"Я думаю, что это правильное предложение, чтобы покупатели знали, что за свои деньги они приобретают качественный товар и нужного объема", - сказала парламентарий.
Она напомнила, что все сталкиваются с ситуациями, когда за ту же цену упаковка товара становится меньше.
"Может быть, это достаточно было бы сделать на уровне Минпромторга, без законодательных инициатив", - сказала Перминова.
При этом сенатор подчеркнула, что крупные торговые сети уже давно так делают - указывают на ценнике не только стоимость и вес упаковки, но и цену за килограмм или литр товара.