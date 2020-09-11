https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html

В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос"

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос" в Америке. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:01

2020-09-11T09:01

2020-09-11T09:01

министерство финансов сша

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

китай

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос" в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a>."Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах", - сообщил СНБ в <a href="https://twitter.com/WHNSC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В сообщении отмечается, что "из-за попытки повлиять на избирательный процесс" США в четверг ввели санкции против лиц, связанных с Россией.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркач Андрей Леонидович</a>. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин Украины - из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

Влад Антилибер Удивительные метаморфозы. Пытаются приписать России то, чем именно они занимаются последние 20 лет, по всему миру. 16

Ольга Занкова эти исключительные ведут себя как дети. В собственных проделках обвиняют других 15

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китай

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, китай, иран, сша, в мире