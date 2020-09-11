Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html
В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос"
Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос" в Америке. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:01
2020-09-11T09:01
министерство финансов сша
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
китай
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_983713bb43c602916bc27d1d75174cf5.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос" в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a>."Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах", - сообщил СНБ в <a href="https://twitter.com/WHNSC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В сообщении отмечается, что "из-за попытки повлиять на избирательный процесс" США в четверг ввели санкции против лиц, связанных с Россией.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркач Андрей Леонидович</a>. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин Украины - из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html
Удивительные метаморфозы. Пытаются приписать России то, чем именно они занимаются последние 20 лет, по всему миру.
16
эти исключительные ведут себя как дети. В собственных проделках обвиняют других
15
7
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_21cdefd022b2ff9b3d1b89d09cf0bc1d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, китай, иран, сша, в мире

В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос"

09:01 11.09.2020
2995
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос" в Америке.
"Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах", - сообщил СНБ в Twitter.
В сообщении отмечается, что "из-за попытки повлиять на избирательный процесс" США в четверг ввели санкции против лиц, связанных с Россией.
В четверг Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины - из Киева.
В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти якобы пытаются "очернить" кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:52Президентские выборы в США - 2020
Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
87001147
Обсудить 7
Министерство финансов СШАСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Удивительные метаморфозы. Пытаются приписать России то, чем именно они занимаются последние 20 лет, по всему миру.
11 сентября, 09:18
Влад АнтилиберВлад Антилибер
1600000
эти исключительные ведут себя как дети. В собственных проделках обвиняют других
11 сентября, 09:02
О Ольга Занкова
1500000
Рекомендуем
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Посетитель разливает водку в пивном баре
Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
Алексей Навальный
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Тележка с продуктами в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Кадр из передачи Что? Где? Когда?
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал о предвыборном аргументе Трампа против демократов
Роман Путин
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко
ЛНР
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Российский летчик Константин Ярошенко
Адвокат: осужденного летчика Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Ударить ядерными ракетами": японцы порассуждали о судьбе Курил
Алексей Навальный
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29Тимати и Анастасия Решетова расстались
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
Лента новостейМолния