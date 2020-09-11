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ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:40
2020-09-11T09:51
роман путин
россия
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.</strong> Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России <a href="https://ria.ru/person_roman-putin/" target="_blank">Романа Путина</a>. Согласно российскому законодательству, партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Речь идет о выборах президента, Госдумы, губернаторов (не менее 10 процентов регионов), региональных парламентов (не менее 20 процентов) и муниципальных выборах в более чем половине регионов. Как пояснил <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4485180?from=main_5" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсанту"</a> Роман Путин, партия старается оперативно устранить "недочеты", вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В марте он собирался создать партию на базе движения "Люди дела", однако в июне вступил <a href="https://ria.ru/20200705/1573922545.html" target="_blank">в партию "Народ против коррупции"</a> и вскоре возглавил ее.
Кому интересен откровенный спойлер? Хотя ЦИК мог сделать народу России настоящий подарок ликвидировав партию самого Путина , партию ЕР
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После первой взятки перестал бороться с коррупцией.....
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россия
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роман путин, россия, цик рф, политика

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

09:40 11.09.2020 (обновлено: 09:51 11.09.2020)
7240
CC BY 3.0 / Яна Задорожная / Роман ПутинРоман Путин
Роман Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
CC BY 3.0 / Яна Задорожная / Роман Путин
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
Согласно российскому законодательству, партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Речь идет о выборах президента, Госдумы, губернаторов (не менее 10 процентов регионов), региональных парламентов (не менее 20 процентов) и муниципальных выборах в более чем половине регионов.
Как пояснил "Коммерсанту" Роман Путин, партия старается оперативно устранить "недочеты", вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.
Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В марте он собирался создать партию на базе движения "Люди дела", однако в июне вступил в партию "Народ против коррупции" и вскоре возглавил ее.
354864112
Обсудить 3
Роман ПутинРоссияЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Кому интересен откровенный спойлер? Хотя ЦИК мог сделать народу России настоящий подарок ликвидировав партию самого Путина , партию ЕР
11 сентября, 10:04
max parusmax parus
1430016
После первой взятки перестал бороться с коррупцией.....
11 сентября, 10:22
Арсений НовиковАрсений Новиков
360012
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