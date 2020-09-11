https://ria.ru/20200911/putin-1577073630.html

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:40

2020-09-11T09:40

2020-09-11T09:51

роман путин

россия

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.</strong> Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России <a href="https://ria.ru/person_roman-putin/" target="_blank">Романа Путина</a>. Согласно российскому законодательству, партию ликвидируют, если она семь лет подряд не участвовала в выборах. Речь идет о выборах президента, Госдумы, губернаторов (не менее 10 процентов регионов), региональных парламентов (не менее 20 процентов) и муниципальных выборах в более чем половине регионов. Как пояснил <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4485180?from=main_5" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсанту"</a> Роман Путин, партия старается оперативно устранить "недочеты", вышла на муниципальные выборы и наращивает сеть региональных отделений.Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В марте он собирался создать партию на базе движения "Люди дела", однако в июне вступил <a href="https://ria.ru/20200705/1573922545.html" target="_blank">в партию "Народ против коррупции"</a> и вскоре возглавил ее.

max parus Кому интересен откровенный спойлер? Хотя ЦИК мог сделать народу России настоящий подарок ликвидировав партию самого Путина , партию ЕР 24

Арсений Новиков После первой взятки перестал бороться с коррупцией..... 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман путин, россия, цик рф, политика