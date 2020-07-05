https://ria.ru/20200705/1573922545.html
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:37
2020-07-06T00:39
роман путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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Роман Пнр
Назвал бы "Коррупция против народа". Было бы не так смешно :))
347
Pavel Bortnikov
Я думаю он будет контролировать с какими коррупционерами надо бороться... С теми, кто не делится.
267
125
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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роман путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ
и предпринимателя Романа Путина
избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.
Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.
Путин стал членом партии "Народ против коррупции" 21 июня.
Как отметили в руководстве, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Роман Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.
"Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств", — подчеркнул политик.
Он отметил, что много работал по вопросами борьбы с коррупцией, и даже придя в бизнес не оставил общественную работу.