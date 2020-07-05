Двоюродный племянник Путина возглавил партию

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".

Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.

Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.

Путин стал членом партии "Народ против коррупции" 21 июня.

Как отметили в руководстве, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Роман Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.

"Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств", — подчеркнул политик.