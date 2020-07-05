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Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-06T00:39
роман путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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Назвал бы "Коррупция против народа". Было бы не так смешно :))
347
Я думаю он будет контролировать с какими коррупционерами надо бороться... С теми, кто не делится.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика

Двоюродный племянник Путина возглавил партию

20:37 05.07.2020 (обновлено: 00:39 06.07.2020)
64195
CC BY 3.0 / Яна Задорожная / Роман ПутинРоман Путин
Роман Путин
CC BY 3.0 / Яна Задорожная / Роман Путин
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.
Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.
Путин стал членом партии "Народ против коррупции" 21 июня.
Как отметили в руководстве, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Роман Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.
"Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств", — подчеркнул политик.
Он отметил, что много работал по вопросами борьбы с коррупцией, и даже придя в бизнес не оставил общественную работу.
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Роман ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Назвал бы "Коррупция против народа". Было бы не так смешно :))
5 июля, 20:42
РПРоман Пнр
26628219032
Я думаю он будет контролировать с какими коррупционерами надо бороться... С теми, кто не делится.
5 июля, 21:08
Pavel Bortnikov
2121747027
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