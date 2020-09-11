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https://ria.ru/20200911/professiya-1577068691.html
Названа самая "молодежная" профессия в России
Профессия официанта оказалась самой "молодежной" в России, на втором месте — работа бариста, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:17
2020-09-11T09:25
кем стать
навигатор абитуриента
работа.ру
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Профессия официанта оказалась самой "молодежной" в России, на втором месте — работа бариста, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала "<a href="http://ria.ru/organization_rabotaru/" target="_blank">Работа.ру</a>", которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервис составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет."Профессия официанта оказалась самой "молодежной" – почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте – работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже – ред.) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов", — отмечают авторы.Тройку "молодых" специальностей замыкает профессия промоутера — представители "поколения гаджетов" составляют 70% ищущих такую работу. И почти такая же доля молодежи (67%) среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг "молодых" профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) — 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18-23 лет."Молодежь всегда активно ищет возможности временного заработка или подработки для совмещения с учебой. Традиционно такой работы много в отрасли ритейла, общественного питания и гостиничного бизнеса. Пиковая стадия эпидемии пройдена – магазины, отели и торговые центры вновь открыты для посещения, а работодатели в этих сферах активно ищут сотрудников. Поэтому у молодежи будет возможность найти вакансию по душе, чтобы сделать первые шаги на рынке труда", — комментирует директор по персоналу и организационному развитию "Работа.ру" Юлия Санина.
https://ria.ru/20200907/studenty-1576862366.html
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кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, москва, общество

Названа самая "молодежная" профессия в России

03:17 11.09.2020 (обновлено: 09:25 11.09.2020)
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© Depositphotos / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / Rawpixel
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Профессия официанта оказалась самой "молодежной" в России, на втором месте — работа бариста, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет.
Бизнес - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 09:00
Смелые люди из поколения Z: какие управленцы нужны гигантам ретейла
"Профессия официанта оказалась самой "молодежной" – почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте – работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже – ред.) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов", — отмечают авторы.
Тройку "молодых" специальностей замыкает профессия промоутера — представители "поколения гаджетов" составляют 70% ищущих такую работу. И почти такая же доля молодежи (67%) среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.
Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг "молодых" профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) — 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18-23 лет.
"Молодежь всегда активно ищет возможности временного заработка или подработки для совмещения с учебой. Традиционно такой работы много в отрасли ритейла, общественного питания и гостиничного бизнеса. Пиковая стадия эпидемии пройдена – магазины, отели и торговые центры вновь открыты для посещения, а работодатели в этих сферах активно ищут сотрудников. Поэтому у молодежи будет возможность найти вакансию по душе, чтобы сделать первые шаги на рынке труда", — комментирует директор по персоналу и организационному развитию "Работа.ру" Юлия Санина.
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 11:08
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Кем статьНавигатор абитуриентаРабота.руРоссияМоскваОбщество
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