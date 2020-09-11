https://ria.ru/20200911/prayd-1577045219.html

В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд

В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T00:32

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юар

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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cQsba06S2lo&feature=emb_logo" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Национального парка Крюгера.На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

юар

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, львы, туризм, новости - туризм, юар