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В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T00:32
2020-09-11T00:32
2020-09-11T00:33
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юар
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cQsba06S2lo&feature=emb_logo" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Национального парка Крюгера.На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, львы, туризм, новости - туризм, юар