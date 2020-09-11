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В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T00:32
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дикие животные
львы
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новости - туризм
юар
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cQsba06S2lo&amp;feature=emb_logo" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба Национального парка Крюгера.На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.
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дикие животные, львы, туризм, новости - туризм, юар

В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд

00:32 11.09.2020 (обновлено: 00:33 11.09.2020)
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© Фото : Олег ДомалегаСафари в Африке
Сафари в Африке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Олег Домалега
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера.
На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.
Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.
Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.
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ТуризмДикие животныеЛьвыТуризмНовости - ТуризмЮАР
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