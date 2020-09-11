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https://ria.ru/20200911/potok-1577078255.html
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Власти Германии допускают, что строительство газопровода "Северный поток — 2" может быть приостановлено из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:27
2020-09-11T13:35
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
хайко маас
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> допускают, что строительство газопровода "Северный поток — 2" может быть приостановлено из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас в эфире телеканала <a href="https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/merkels-russland-dilemma-ratlos-zwischen-putin-und-trump-sendung-am-10-september-2020-100.html#xtor=CS5-87" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a>. "Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не приняли", — сказал он.В начале недели в немецком правительстве уже заявляли о возможном введении санкций против российского проекта. Эти заявления раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, который напомнил, что в проекте заинтересованы многие европейские компании. <a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северный поток — 2" </a> предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны. Периодически со стороны немецких политиков звучат призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Российские власти неоднократно подчеркивали, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексею Навальному</a> стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
https://ria.ru/20200911/germaniya-1577068319.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071135.html
Помнится, когда пытались так задвинуть Китай, власти Китая сделали ставку на переориентацию на внутреннее производство и потребление. И выиграли. Может и нашим властям вместо того, чтобы лезть в закрытое окно Европы, газифицировать все российские деревни? И сельское хозяйство поднимется, если в деревнях вместо дровяных печек АОГВ будет у людей стоять...
331
... да ради Бога, может тогда Россию-Матушку скорей газом обеспечат.... да и Милеру меньше в карман перепадет...
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россия
германия
РИА Новости
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Новости
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госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, хайко маас, алексей навальный, германия, в мире

Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным

11:27 11.09.2020 (обновлено: 13:35 11.09.2020)
28041
© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти Германии допускают, что строительство газопровода "Северный поток — 2" может быть приостановлено из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.
"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не приняли", — сказал он.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 03:11
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
В начале недели в немецком правительстве уже заявляли о возможном введении санкций против российского проекта. Эти заявления раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, который напомнил, что в проекте заинтересованы многие европейские компании.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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МВД готовит новый запрос Германии по ситуации с Навальным
Периодически со стороны немецких политиков звучат призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток — 2". Российские власти неоднократно подчеркивали, что газопровод — коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
1183729473207
Обсудить 328
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Хайко МаасАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Помнится, когда пытались так задвинуть Китай, власти Китая сделали ставку на переориентацию на внутреннее производство и потребление. И выиграли. Может и нашим властям вместо того, чтобы лезть в закрытое окно Европы, газифицировать все российские деревни? И сельское хозяйство поднимется, если в деревнях вместо дровяных печек АОГВ будет у людей стоять...
11 сентября, 11:41
ss.hichnik
2791502118
... да ради Бога, может тогда Россию-Матушку скорей газом обеспечат.... да и Милеру меньше в карман перепадет...
11 сентября, 11:47
ВПВалентин Поляков
2561341117
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