https://ria.ru/20200911/polsha-1577078909.html

В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии

Правительство Польши запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из Белоруссии. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:29

2020-09-11T11:29

2020-09-11T11:29

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.На сайте кабинета министров говорится, что запущен "комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию Республики Польша".Поясняется, что желающие специалисты и фирмы смогут "быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь".Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на помощь "в контактах с органами местного самоуправления или специальными экономическими зонами, которые активно включились в подготовку предложения для переехавших сотрудников и членов их семей, создавая временные офисные и жилые помещения".Дети переехавших специалистов, которые продолжат обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.

https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html

Ольга Занкова я не засовывании в песок. Я о том, что везде хорошо где нас нет. У них просто ДРУГИЕ проблемы, которые вам могут очень не понравиться, если вы с этим столкнетесь. А про СССР - я помню нашу дурость тогда, когда мы мечтали о джинсах и 50 сортах колбасы. Сейчас с возрастом понимаешь, что никакими джинсами не окупишь бесплатную медицину и образование, безопасность и гарантированное трудоустройство и вполне себе сытную жизнь. Да, без джинс, но и раздетым тогда никто не ходил 47

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Шакалы. 39

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, белоруссия, в мире