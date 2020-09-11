https://ria.ru/20200911/polsha-1577078909.html
В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
Правительство Польши запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из Белоруссии. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:29
2020-09-11T11:29
2020-09-11T11:29
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.На сайте кабинета министров говорится, что запущен "комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию Республики Польша".Поясняется, что желающие специалисты и фирмы смогут "быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь".Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на помощь "в контактах с органами местного самоуправления или специальными экономическими зонами, которые активно включились в подготовку предложения для переехавших сотрудников и членов их семей, создавая временные офисные и жилые помещения".Дети переехавших специалистов, которые продолжат обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.
https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html
Ольга Занкова
я не засовывании в песок. Я о том, что везде хорошо где нас нет. У них просто ДРУГИЕ проблемы, которые вам могут очень не понравиться, если вы с этим столкнетесь. А про СССР - я помню нашу дурость тогда, когда мы мечтали о джинсах и 50 сортах колбасы. Сейчас с возрастом понимаешь, что никакими джинсами не окупишь бесплатную медицину и образование, безопасность и гарантированное трудоустройство и вполне себе сытную жизнь. Да, без джинс, но и раздетым тогда никто не ходил
47
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
Шакалы.
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польша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, белоруссия, в мире
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости.
Правительство Польши
запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из Белоруссии
.
На сайте кабинета министров говорится, что запущен "комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию Республики Польша".
Поясняется, что желающие специалисты и фирмы смогут "быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь".
Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на помощь "в контактах с органами местного самоуправления или специальными экономическими зонами, которые активно включились в подготовку предложения для переехавших сотрудников и членов их семей, создавая временные офисные и жилые помещения".
Дети переехавших специалистов, которые продолжат обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.