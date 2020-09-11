Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/polsha-1577078909.html
В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
Правительство Польши запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из Белоруссии. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:29
2020-09-11T11:29
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106293/48/1062934896_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54c6d922fb6e9459f08334fc435e6a82.jpg
<strong>ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.На сайте кабинета министров говорится, что запущен "комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию Республики Польша".Поясняется, что желающие специалисты и фирмы смогут "быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь".Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на помощь "в контактах с органами местного самоуправления или специальными экономическими зонами, которые активно включились в подготовку предложения для переехавших сотрудников и членов их семей, создавая временные офисные и жилые помещения".Дети переехавших специалистов, которые продолжат обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.
https://ria.ru/20200909/pomosch-1576982619.html
я не засовывании в песок. Я о том, что везде хорошо где нас нет. У них просто ДРУГИЕ проблемы, которые вам могут очень не понравиться, если вы с этим столкнетесь. А про СССР - я помню нашу дурость тогда, когда мы мечтали о джинсах и 50 сортах колбасы. Сейчас с возрастом понимаешь, что никакими джинсами не окупишь бесплатную медицину и образование, безопасность и гарантированное трудоустройство и вполне себе сытную жизнь. Да, без джинс, но и раздетым тогда никто не ходил
47
Шакалы.
39
32
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/106293/48/1062934896_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_97a400affaf124c091a0ff70f69c1c3b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, белоруссия, в мире

В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии

11:29 11.09.2020
4071
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Правительство Польши запустило программу, облегчающую переезд специалистов и фирм из Белоруссии.
На сайте кабинета министров говорится, что запущен "комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию Республики Польша".
Поясняется, что желающие специалисты и фирмы смогут "быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь".
Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на помощь "в контактах с органами местного самоуправления или специальными экономическими зонами, которые активно включились в подготовку предложения для переехавших сотрудников и членов их семей, создавая временные офисные и жилые помещения".
Дети переехавших специалистов, которые продолжат обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:25Протесты в Белоруссии
В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам
2533152282
Обсудить 32
ПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
я не засовывании в песок. Я о том, что везде хорошо где нас нет. У них просто ДРУГИЕ проблемы, которые вам могут очень не понравиться, если вы с этим столкнетесь. А про СССР - я помню нашу дурость тогда, когда мы мечтали о джинсах и 50 сортах колбасы. Сейчас с возрастом понимаешь, что никакими джинсами не окупишь бесплатную медицину и образование, безопасность и гарантированное трудоустройство и вполне себе сытную жизнь. Да, без джинс, но и раздетым тогда никто не ходил
11 сентября, 11:49
О Ольга Занкова
4100123
Шакалы.
11 сентября, 11:35
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
3611001
Рекомендуем
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
Симферопольское водохранилище
В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Тимати и Анастасия Решетова расстались
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно, считает Тихановская
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Киев
Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния