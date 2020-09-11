https://ria.ru/20200911/piket-1577101093.html

Памфилова назвала пикет против трехдневного голосования клоунадой

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала пиаром пикет представителей КПРФ перед зданием ЦИК и призвала их больше обращать внимание на общение с избирателями и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:00

2020-09-11T16:00

2020-09-11T16:10

россия

элла памфилова

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> назвала пиаром пикет представителей КПРФ перед зданием ЦИК и призвала их больше обращать внимание на общение с избирателями и наблюдение за выборами.Она напомнила, что накануне у здания ЦИК проходил пикет против трехдневного голосования, в котором принимали участие некоторые депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>. Участники также призывали к отставке Памфиловой."Ну, хорошо попиарились. Там они против трехдневного голосования, я уже сказала: вы же себя как позиционируете, там депутаты были <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>, если вы считаете себя народными избранниками, тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Один из лозунгов протестующих звучал как "трехдненный ЦИрК".Председатель ЦИК напомнила, что социологические опросы показывали, что люди поддерживают трехдневное голосование."Если вы считаете, что вы больше опираетесь на народное мнение, то поговорите, повстречайтесь со своими избирателями, пообщайтесь. По всем социологическим опросам как раз трехдневное голосование, оно и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значение, то пиарьтесь, пожалуйста, я думаю, что избиратели тоже это оценят", - подчеркнула она.Памфилова призвала партии направить силы на наблюдение за выборами, а коллег из избиркомов - не оставлять без внимания провокации."Что касается того, что выходит за рамки приличия, коллеги, я считаю, что надо реагировать, не глотать все эти провокации, которые предполагаются", - резюмировала она.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577094179.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577089124.html

deniszasimovich Точное название ведь придумала - "клоунада". Это я о выборах. 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, госдума рф, политика