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https://ria.ru/20200911/piket-1577101093.html
Памфилова назвала пикет против трехдневного голосования клоунадой
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала пиаром пикет представителей КПРФ перед зданием ЦИК и призвала их больше обращать внимание на общение с избирателями и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:00
2020-09-11T16:10
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> назвала пиаром пикет представителей КПРФ перед зданием ЦИК и призвала их больше обращать внимание на общение с избирателями и наблюдение за выборами.Она напомнила, что накануне у здания ЦИК проходил пикет против трехдневного голосования, в котором принимали участие некоторые депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>. Участники также призывали к отставке Памфиловой."Ну, хорошо попиарились. Там они против трехдневного голосования, я уже сказала: вы же себя как позиционируете, там депутаты были <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>, если вы считаете себя народными избранниками, тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Один из лозунгов протестующих звучал как "трехдненный ЦИрК".Председатель ЦИК напомнила, что социологические опросы показывали, что люди поддерживают трехдневное голосование."Если вы считаете, что вы больше опираетесь на народное мнение, то поговорите, повстречайтесь со своими избирателями, пообщайтесь. По всем социологическим опросам как раз трехдневное голосование, оно и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значение, то пиарьтесь, пожалуйста, я думаю, что избиратели тоже это оценят", - подчеркнула она.Памфилова призвала партии направить силы на наблюдение за выборами, а коллег из избиркомов - не оставлять без внимания провокации."Что касается того, что выходит за рамки приличия, коллеги, я считаю, что надо реагировать, не глотать все эти провокации, которые предполагаются", - резюмировала она.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577094179.html
https://ria.ru/20200911/vybory-1577089124.html
Точное название ведь придумала - "клоунада". Это я о выборах.
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россия
РИА Новости
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика

Памфилова назвала пикет против трехдневного голосования клоунадой

16:00 11.09.2020 (обновлено: 16:10 11.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и протестующие с требованием проведения свободных, честных и чистых выборов у здания Центральной избирательной комиссии
Заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и протестующие с требованием проведения свободных, честных и чистых выборов у здания Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала пиаром пикет представителей КПРФ перед зданием ЦИК и призвала их больше обращать внимание на общение с избирателями и наблюдение за выборами.
Она напомнила, что накануне у здания ЦИК проходил пикет против трехдневного голосования, в котором принимали участие некоторые депутаты от КПРФ. Участники также призывали к отставке Памфиловой.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 14:30
Памфилова оценила уровень конкуренции на выборах
"Ну, хорошо попиарились. Там они против трехдневного голосования, я уже сказала: вы же себя как позиционируете, там депутаты были Госдумы, Мосгордумы, если вы считаете себя народными избранниками, тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Один из лозунгов протестующих звучал как "трехдненный ЦИрК".

"Насчет цирка: кто здесь клоуны, вы сами видите. Если они хотели ударить по репутации ЦИК, то, по-моему, эта клоунада больше бьет по их репутации", - отметила Памфилова.

Председатель ЦИК напомнила, что социологические опросы показывали, что люди поддерживают трехдневное голосование.
"Если вы считаете, что вы больше опираетесь на народное мнение, то поговорите, повстречайтесь со своими избирателями, пообщайтесь. По всем социологическим опросам как раз трехдневное голосование, оно и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значение, то пиарьтесь, пожалуйста, я думаю, что избиратели тоже это оценят", - подчеркнула она.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 13:24
Памфилова назвала основные причины отказа в регистрации на выборы
Памфилова призвала партии направить силы на наблюдение за выборами, а коллег из избиркомов - не оставлять без внимания провокации.
"Что касается того, что выходит за рамки приличия, коллеги, я считаю, что надо реагировать, не глотать все эти провокации, которые предполагаются", - резюмировала она.
48100721
Обсудить 11
РоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Точное название ведь придумала - "клоунада". Это я о выборах.
11 сентября, 16:04
ddeniszasimovich
610006
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