https://ria.ru/20200911/peterburg-1577080313.html

В Петербурге мошенницы похитили у блокадницы миллион рублей

Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:43

2020-09-11T11:43

2020-09-11T11:43

гумвд

выборгский район

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. </strong>Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.Заявление от пенсионерки 1932 года рождения о том, что у нее похитили крупную сумму денег, поступило в полицию <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Петербурга 10 сентября."8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По этому факту возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ (кража)."Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200316/1568648752.html

выборгский район

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, выборгский район, санкт-петербург, происшествия