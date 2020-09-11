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В Петербурге мошенницы похитили у блокадницы миллион рублей
Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:43
2020-09-11T11:43
гумвд
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. </strong>Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.Заявление от пенсионерки 1932 года рождения о том, что у нее похитили крупную сумму денег, поступило в полицию <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Петербурга 10 сентября."8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По этому факту возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ (кража)."Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц", - отмечается в сообщении.
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гумвд, выборгский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мошенницы похитили у блокадницы миллион рублей

11:43 11.09.2020
359
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
Заявление от пенсионерки 1932 года рождения о том, что у нее похитили крупную сумму денег, поступило в полицию Выборгского района Петербурга 10 сентября.
"8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ (кража).
"Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц", - отмечается в сообщении.
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