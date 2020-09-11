https://ria.ru/20200911/peregovory-1577098596.html

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к переговорам с Лукашенко

Вопросы подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались в числе других на оперативном... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:21

2020-09-11T15:21

2020-09-11T15:31

дмитрий медведев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав володин

белоруссия

николай патрушев

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы подготовки к переговорам президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> обсуждались в числе других на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое провел в пятницу глава российского государства, сообщил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> 14 сентября ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства."Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a>, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня... Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию", - рассказал Песков.В совещании приняли участие премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, заместитель председателя Совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, секретарь СБ РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>, директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>.

https://ria.ru/20200911/vstrecha-1577097347.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав володин, белоруссия, николай патрушев, безопасность, политика