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Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к переговорам с Лукашенко
Вопросы подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались в числе других на оперативном... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:21
2020-09-11T15:31
дмитрий медведев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав володин
белоруссия
николай патрушев
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы подготовки к переговорам президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> обсуждались в числе других на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое провел в пятницу глава российского государства, сообщил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> 14 сентября ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства."Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a>, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня... Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию", - рассказал Песков.В совещании приняли участие премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, заместитель председателя Совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, секретарь СБ РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>, директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>.
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дмитрий медведев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав володин, белоруссия, николай патрушев, безопасность, политика

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к переговорам с Лукашенко

15:21 11.09.2020 (обновлено: 15:31 11.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вопросы подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались в числе других на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое провел в пятницу глава российского государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи в Сочи 14 сентября ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, в том числе перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
"Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава МЧС Евгений Зиничев, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня... Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию", - рассказал Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 15:05Союзное государство
Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
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Дмитрий МедведевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав ВолодинБелоруссияНиколай ПатрушевБезопасностьПолитика
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