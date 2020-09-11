https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577117293.html

Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко, сообщает министерство. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:27

2020-09-11T20:27

2020-09-11T20:27

протесты в белоруссии

павел латушко

александер шалленберг

мид австрии

белоруссия

австрия

в мире

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<strong>ВЕНА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Австрии <a href="http://ria.ru/person_aleksander-shallenberg/" target="_blank" data-auto="true">Александер Шалленберг</a> в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Латушко</a>, сообщает министерство."Министр иностранных дел Шалленберг сегодня провел плодотворную беседу с Павлом Латушко. Они согласились с тем, что репрессии против членов совета и мирных демонстрантов должны немедленно прекратиться. Единственный путь вперед для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возможней через инклюзивный национальный диалог", - <a href="https://twitter.com/mfa_austria" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится </a>в сообщении МИД Австрии в Twitter.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Имя Фамилия Фамилия После встречи с Шалленбергом запланирована встреча с групенфюрером Айсманом и бригаденфюрером Мюллером 12

Вячеслав Володько А если в Австрии создадут совет, из оппозиции и будут пытаться свергнуть власть, как они на это посмотрят 12

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белоруссия

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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