Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко, сообщает министерство.
"Министр иностранных дел Шалленберг сегодня провел плодотворную беседу с Павлом Латушко. Они согласились с тем, что репрессии против членов совета и мирных демонстрантов должны немедленно прекратиться. Единственный путь вперед для Белоруссии возможней через инклюзивный национальный диалог", - говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
FM #Schallenberg had a fruitful conversation today with Coordination Council member Pavel Latushko. They agreed that repression against Council members and peaceful demonstrators must stop immediately. The only way forward for #Belarus is through an inclusive national dialogue. pic.twitter.com/Xev28ekN5R— MFA Austria (@MFA_Austria) September 11, 2020
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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