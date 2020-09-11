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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577117293.html
Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко, сообщает министерство. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:27
2020-09-11T20:27
протесты в белоруссии
павел латушко
александер шалленберг
мид австрии
белоруссия
австрия
в мире
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<strong>ВЕНА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Австрии <a href="http://ria.ru/person_aleksander-shallenberg/" target="_blank" data-auto="true">Александер Шалленберг</a> в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Латушко</a>, сообщает министерство."Министр иностранных дел Шалленберг сегодня провел плодотворную беседу с Павлом Латушко. Они согласились с тем, что репрессии против членов совета и мирных демонстрантов должны немедленно прекратиться. Единственный путь вперед для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возможней через инклюзивный национальный диалог", - <a href="https://twitter.com/mfa_austria" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится </a>в сообщении МИД Австрии в Twitter.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
После встречи с Шалленбергом запланирована встреча с групенфюрером Айсманом и бригаденфюрером Мюллером
12
А если в Австрии создадут совет, из оппозиции и будут пытаться свергнуть власть, как они на это посмотрят
12
6
белоруссия
австрия
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павел латушко, александер шалленберг, мид австрии, белоруссия, австрия, в мире

Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко

20:27 11.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу провел встречу с членом координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко, сообщает министерство.
"Министр иностранных дел Шалленберг сегодня провел плодотворную беседу с Павлом Латушко. Они согласились с тем, что репрессии против членов совета и мирных демонстрантов должны немедленно прекратиться. Единственный путь вперед для Белоруссии возможней через инклюзивный национальный диалог", - говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоАлександер ШалленбергМИД АвстрииБелоруссияАвстрияВ мире
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После встречи с Шалленбергом запланирована встреча с групенфюрером Айсманом и бригаденфюрером Мюллером
11 сентября, 20:33
Имя Фамилия ФамилияИмя Фамилия Фамилия
570000
А если в Австрии создадут совет, из оппозиции и будут пытаться свергнуть власть, как они на это посмотрят
11 сентября, 20:48
ВВВячеслав Володько
1200000
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