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https://ria.ru/20200911/novichok-1577119875.html
Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда
Более мощная версия "Новичка", которой, как утверждают в Германии, якобы "отравили" Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:54
2020-09-12T02:22
госпитализация алексея навального
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Более мощная версия "Новичка", которой, как утверждают в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, якобы "отравили" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к этому типу, заявил РИА Новости один из разработчиков яда Леонид Ринк.В пятницу немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля сообщила, что при "отравлении" Навального использовалась более сильная версия "Новичка".Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он подчеркнул, что вещество, о котором идет речь в статье, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии."Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием", — отметил Ринк."С согласия пациента"В Генеральной прокуратуре Берлина получили запрос об оказании российской стороне юридической помощи и предоставлении информации о состоянии здоровья Навального. Соответствующий запрос направило юридическое управление сената столицы Германии.В сообщении ведомства указывается, что они готовы предоставить информацию только с согласия пациента.Также в прокуратуре отметили, что "другая информация" по этому вопросу "пока недоступна".Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> ранее отметил, что немецкое правительство отказывается предоставлять Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.Дипломат подчеркнул, что такая позиция противоречит положениям Конвенции о запрещении химического оружия, к которой присоединилась Германия.Расследование ОЗХОГермания призвала ОЗХО расследовать инцидент с Навальным. Как заявил официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, "для этого созданы все предпосылки".Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Москва заинтересована в получении информации по ситуации с Навальным через организацию.Глава российской дипломатии подчеркнул, что в письмо Германии в ОЗХО не содержится ничего кроме заявлений об убежденности немецких экспертов в том, что имело место отравление с использованием "Новичка"."Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает", — отметил министр.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Что-то все время Леонида Ринка спрашивают!))) Есть и другие разработчики "новичка", например Вил Мирзаянов. Этот выдающийся химик подтверждает все выводы немецкой стороны...
38
США с остервенением ищет повод, чтобы остановить СП-2, и тут отравление Навального... Кто-то реально верит в то, что это совпадение?
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госпитализация алексея навального, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, германия, в мире

Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда

21:54 11.09.2020 (обновлено: 02:22 12.09.2020)
28451
© REUTERS / Michele TantussiПолицейские у больничного комплекса Шарите в Берлине
Полицейские у больничного комплекса Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более мощная версия "Новичка", которой, как утверждают в Германии, якобы "отравили" Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к этому типу, заявил РИА Новости один из разработчиков яда Леонид Ринк.
В пятницу немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля сообщила, что при "отравлении" Навального использовалась более сильная версия "Новичка".
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Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он подчеркнул, что вещество, о котором идет речь в статье, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии.
"Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием", — отметил Ринк.

"С согласия пациента"

В Генеральной прокуратуре Берлина получили запрос об оказании российской стороне юридической помощи и предоставлении информации о состоянии здоровья Навального.
Соответствующий запрос направило юридическое управление сената столицы Германии.
В сообщении ведомства указывается, что они готовы предоставить информацию только с согласия пациента.
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Также в прокуратуре отметили, что "другая информация" по этому вопросу "пока недоступна".
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин ранее отметил, что немецкое правительство отказывается предоставлять Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.
Дипломат подчеркнул, что такая позиция противоречит положениям Конвенции о запрещении химического оружия, к которой присоединилась Германия.

Расследование ОЗХО

Германия призвала ОЗХО расследовать инцидент с Навальным. Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, "для этого созданы все предпосылки".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в получении информации по ситуации с Навальным через организацию.
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Глава российской дипломатии подчеркнул, что в письмо Германии в ОЗХО не содержится ничего кроме заявлений об убежденности немецких экспертов в том, что имело место отравление с использованием "Новичка".
"Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает", — отметил министр.

Госпитализация Навального

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.
Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.
Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Что-то все время Леонида Ринка спрашивают!))) Есть и другие разработчики "новичка", например Вил Мирзаянов. Этот выдающийся химик подтверждает все выводы немецкой стороны...
11 сентября, 22:51
русский офицеррусский офицер
15120020
США с остервенением ищет повод, чтобы остановить СП-2, и тут отравление Навального... Кто-то реально верит в то, что это совпадение?
11 сентября, 22:27
Вася ВасильевВася Васильев
3100002
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