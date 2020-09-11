"Норникель": Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии на ТЭЦ-3

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Объем топлива, собранного с воды после аварии в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a>, заявил журналистам первый вице-президент и операционный директор "Норникеля" Сергея Дяченко.По его словам, компания завершила сепарацию дизельного топлива из топливно-водяной смеси, откачанной после аварии с водной поверхности. По подсчетам компании, в результате аварии в воду попало около 12 тысяч тонн топлива. В то время как Росприроднадзор, по словам Дяченко, при оценке ущерба оперировал цифрой порядка 19 тысяч тонн."В этом и был смысл нашей досудебной работы в рамках рабочей группы. Формула (расчета ущерба – ред.) состоит из нескольких компонентов, один из них важный - сколько топлива ушло в водную среду. И вот сейчас у нас есть эта цифра. Мы можем дальше с помощью экспертов работать по этой цифре. Но она явно уже не та, которую в формулу пытается вставлять Росприроднадзор", - рассказал Дяченко, отметив, что у компании есть возражения и по другим компонентом формулы расчета."Наверное, нам все-таки предстоит работать, к сожалению, теперь уже в судебном порядке по реакции на аварию", - добавил первый замглавы "Норникеля".Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.Росприроднадзор в четверг сообщил, что направил в суд иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения НТЭК обязательных требований природоохранного законодательства на сумму 147,78 миллиарда рублей. "Норникель" тогда назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.
https://ria.ru/20200911/norilsk-1577104749.html
max parus
По моему скромному мнению он занизил цену ущерба и есть сомнения что не бескорыстно. Потому как территория разлива дт, сильно преуменьшена, по данным независимых экологов (есть доклады в ютубе)
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объем топлива, собранного с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором, заявил журналистам первый вице-президент и операционный директор "Норникеля" Сергея Дяченко.
По его словам, компания завершила сепарацию дизельного топлива из топливно-водяной смеси, откачанной после аварии с водной поверхности. По подсчетам компании, в результате аварии в воду попало около 12 тысяч тонн топлива. В то время как Росприроднадзор, по словам Дяченко, при оценке ущерба оперировал цифрой порядка 19 тысяч тонн.
"В этом и был смысл нашей досудебной работы в рамках рабочей группы. Формула (расчета ущерба – ред.) состоит из нескольких компонентов, один из них важный - сколько топлива ушло в водную среду. И вот сейчас у нас есть эта цифра. Мы можем дальше с помощью экспертов работать по этой цифре. Но она явно уже не та, которую в формулу пытается вставлять Росприроднадзор", - рассказал Дяченко, отметив, что у компании есть возражения и по другим компонентом формулы расчета.
"Наверное, нам все-таки предстоит работать, к сожалению, теперь уже в судебном порядке по реакции на аварию", - добавил первый замглавы "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Росприроднадзор в четверг сообщил, что направил в суд иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения НТЭК обязательных требований природоохранного законодательства на сумму 147,78 миллиарда рублей. "Норникель" тогда назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.
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