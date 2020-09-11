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https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577067343.html
Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T00:27
2020-09-11T00:51
василий небензя
алексей навальный
совет безопасности оон
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сирия
оон
берлин (город)
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<strong>ООН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a> постпред России при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank">Василий Небензя</a>."Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло", — подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН, посвященном химическому оружию в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a>.Он также добавил, что не сомневался в намерении "определенных стран" затронуть ситуацию с блогером во время встречи, несмотря на отсутствие связи между этим вопросом и предметом дискуссии на заседании.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации блогера прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Короче - будут факты - будет обсуждение. Не будет фактов - читайте газеты по Скрипалю , по его котам и хомячкам. Кстати как там с хомячками Навального - неужели их также сожгут!?
42
На самом деле, наш МИД что-то вечно мямлит. Действовать надо как США. Захарова должна просто выйти и сказать, что в соответствии с данными озвученными Меркель, о применении на территории РФ химического оружия, Россия требует предоставить материалы для исследования, а после установления виновных, против стран применивших на территории РФ химического оружия, ввести санкции на уровне СБ ООН. Применение боевого отравляющего оружия иностранными спецслужбами на территории РФ будут расцениваться как нападение на Россию, а это позволяет РФ нанести ответный удар по стране-агрессору. Посмотрим, у кого задрожат коленки. Ну и как итог, в случае навешивания на нас ярлыков, выйти из ОЗХО. Мы уже видели как они в Сирии расследовали фейки.
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10
москва
сирия
берлин (город)
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василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сирия, оон, берлин (город), в мире

Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным

00:27 11.09.2020 (обновлено: 00:51 11.09.2020)
22119
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 11 сен — РИА Новости. Россия больше остальных заинтересована в прояснении произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло", — подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН, посвященном химическому оружию в Сирии.
Он также добавил, что не сомневался в намерении "определенных стран" затронуть ситуацию с блогером во время встречи, несмотря на отсутствие связи между этим вопросом и предметом дискуссии на заседании.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации блогера прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Обсудить 10
Василий НебензяАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСирияООНБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Короче - будут факты - будет обсуждение. Не будет фактов - читайте газеты по Скрипалю , по его котам и хомячкам. Кстати как там с хомячками Навального - неужели их также сожгут!?
11 сентября, 01:03
Александр ШаровАлександр Шаров
3610014
На самом деле, наш МИД что-то вечно мямлит. Действовать надо как США. Захарова должна просто выйти и сказать, что в соответствии с данными озвученными Меркель, о применении на территории РФ химического оружия, Россия требует предоставить материалы для исследования, а после установления виновных, против стран применивших на территории РФ химического оружия, ввести санкции на уровне СБ ООН. Применение боевого отравляющего оружия иностранными спецслужбами на территории РФ будут расцениваться как нападение на Россию, а это позволяет РФ нанести ответный удар по стране-агрессору. Посмотрим, у кого задрожат коленки. Ну и как итог, в случае навешивания на нас ярлыков, выйти из ОЗХО. Мы уже видели как они в Сирии расследовали фейки.
11 сентября, 01:59
Oleg SawOleg Saw
601004
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