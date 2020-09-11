Экс-сенатор Людмила Бокова ушла с поста замглавы Минкомсвязи
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Людмила Бокова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ освободило Людмилу Бокову от должности статс-секретаря - заместителя главы Минкомсвязи по ее просьбе. Сама Бокова сообщила, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения.
Бокова была назначена замминистра в январе 2020 года, до этого она работала в Совете Федерации, где представляла заксобрание Саратовской области с 2012 года, была первым зампредом комитета по конституционному законодательству, стала соавтором закона об устойчивом развитии рунета.
"Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Перехожу на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения России. Будем тесно работать с командой Минкомсвязи, которую знаю и ценю. В данном случае буду работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - сказала Бокова, слова которой передала РИА Новости пресс-служба Минкомсвязи.
Бокова в 2000 году окончила Борисоглебский государственный педагогический институт (учитель русского языка и литературы; учитель истории), в 2014 году - Современную гуманитарную академию, в 2016 году - Всероссийский государственный университет юстиции. В 2017 году награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.