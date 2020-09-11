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Экс-сенатор Людмила Бокова ушла с поста замглавы Минкомсвязи
Правительство РФ освободило Людмилу Бокову от должности статс-секретаря - заместителя главы Минкомсвязи по ее просьбе. Сама Бокова сообщила, что переходит на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:47
2020-09-11T11:47
россия
людмила бокова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет федерации рф
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ освободило <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Bokova/" target="_blank" data-auto="true">Людмилу Бокову</a> от должности статс-секретаря - заместителя главы Минкомсвязи по ее просьбе. Сама Бокова сообщила, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения.Бокова была назначена замминистра в январе 2020 года, до этого она работала в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, где представляла заксобрание <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> с 2012 года, была первым зампредом комитета по конституционному законодательству, стала соавтором закона об устойчивом развитии рунета."Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по ее просьбе", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале</a> правовой информации.Бокова в 2000 году окончила Борисоглебский государственный педагогический институт (учитель русского языка и литературы; учитель истории), в 2014 году - Современную гуманитарную академию, в 2016 году - Всероссийский государственный университет юстиции. В 2017 году награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
россия
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, людмила бокова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, образование - общество

Экс-сенатор Людмила Бокова ушла с поста замглавы Минкомсвязи

11:47 11.09.2020
2115
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюдмила Бокова
Людмила Бокова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Людмила Бокова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ освободило Людмилу Бокову от должности статс-секретаря - заместителя главы Минкомсвязи по ее просьбе. Сама Бокова сообщила, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения.
Бокова была назначена замминистра в январе 2020 года, до этого она работала в Совете Федерации, где представляла заксобрание Саратовской области с 2012 года, была первым зампредом комитета по конституционному законодательству, стала соавтором закона об устойчивом развитии рунета.
"Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Перехожу на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения России. Будем тесно работать с командой Минкомсвязи, которую знаю и ценю. В данном случае буду работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - сказала Бокова, слова которой передала РИА Новости пресс-служба Минкомсвязи.
Бокова в 2000 году окончила Борисоглебский государственный педагогический институт (учитель русского языка и литературы; учитель истории), в 2014 году - Современную гуманитарную академию, в 2016 году - Всероссийский государственный университет юстиции. В 2017 году награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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РоссияЛюдмила БоковаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Совет Федерации РФОбразование - Общество
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