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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577122423.html
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:36
2020-09-11T23:36
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
алексей навальный
германия
политика
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат."Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".Ранее ряд политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> высказались за остановку проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Вместе с тем на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111972.html
https://ria.ru/20200911/chekhiya-1577106729.html
Я бы конечно со стороны России , если позволяет технология, законсервировал бы СП 2 пока горячие головы не остынут. И принял меры для покрытия убытков.
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, германия, политика

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

23:36 11.09.2020
2191
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.

"Мы должны оказать давление на Россию. Мы призываем министра иностранных дел (Хайко) Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях по делу Навального. Проект "Северный поток 2"... Мы призываем к мораторию на его продолжение до выяснения ситуации с Навальным. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно", - сказала Альт, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге, трансляция которого велась на сайте немецкого парламента.

Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат.
"Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".
Ранее ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 22:31
Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Вместе с тем на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 18:42
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 17:20
В Чехии не исключили влияния ситуации с Навальным на отношения с Россией
921201933
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
Я бы конечно со стороны России , если позволяет технология, законсервировал бы СП 2 пока горячие головы не остынут. И принял меры для покрытия убытков.
11 сентября, 23:46
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1200001
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