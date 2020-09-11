https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577122423.html

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:36

2020-09-11T23:36

2020-09-11T23:36

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

алексей навальный

германия

политика

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат."Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".Ранее ряд политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> высказались за остановку проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Вместе с тем на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111972.html

https://ria.ru/20200911/chekhiya-1577106729.html

Ярослав Погодин Я бы конечно со стороны России , если позволяет технология, законсервировал бы СП 2 пока горячие головы не остынут. И принял меры для покрытия убытков. 13

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, германия, политика