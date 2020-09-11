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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html
Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на Алексея Навального, будут отправлять его затем в Германию, заявил член немецкой партии... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:31
2020-09-11T22:31
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, будут отправлять его затем в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутат парламента <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> Армин-Паулис Гампель."Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному – ред.) вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах? Это же абсурд", - сказал Гампель, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге.Депутат также скептически прокомментировал информацию о том, что имело место отравление "Новичком". "Ученые, должно быть, знали, что ищут - естественно, "Новичок", - добавил Гампель."Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навальный перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html
После двух бутылок водки Навальный отрубился: " - Новичок! сказал Штирлиц, пить ещё не умеет."-О, "новичок", подслушав Штирлица, воскликнули английские спецслужбы и слили информацию в Шпигель.
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Германия давно уже перестала быть здравомыслящей, в ней давно царит абсурд.
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной

22:31 11.09.2020
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на Алексея Навального, будут отправлять его затем в Германию, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель.
"Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному – ред.) вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах? Это же абсурд", - сказал Гампель, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге.
Депутат также скептически прокомментировал информацию о том, что имело место отравление "Новичком". "Ученые, должно быть, знали, что ищут - естественно, "Новичок", - добавил Гампель.
"Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навальный перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:49
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
158510110
Обсудить 17
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
После двух бутылок водки Навальный отрубился: " - Новичок! сказал Штирлиц, пить ещё не умеет."-О, "новичок", подслушав Штирлица, воскликнули английские спецслужбы и слили информацию в Шпигель.
11 сентября, 22:43
Александр НевскийАлександр Невский
16240012
Германия давно уже перестала быть здравомыслящей, в ней давно царит абсурд.
11 сентября, 22:39
ВПВасилий Пупкин
2300003
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