Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на Алексея Навального, будут отправлять его затем в Германию, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель.
"Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному – ред.) вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах? Это же абсурд", - сказал Гампель, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге.
Депутат также скептически прокомментировал информацию о том, что имело место отравление "Новичком". "Ученые, должно быть, знали, что ищут - естественно, "Новичок", - добавил Гампель.
"Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навальный перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.