https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html

Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной

Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на Алексея Навального, будут отправлять его затем в Германию, заявил член немецкой партии... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:31

2020-09-11T22:31

2020-09-11T22:31

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg

<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Абсурдно считать, что российские власти, совершив якобы покушение на <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, будут отправлять его затем в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, заявил член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутат парламента <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> Армин-Паулис Гампель."Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному – ред.) вылететь в Германию, вместо того, чтобы спрятать его где-то в российских лесах? Это же абсурд", - сказал Гампель, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге.Депутат также скептически прокомментировал информацию о том, что имело место отравление "Новичком". "Ученые, должно быть, знали, что ищут - естественно, "Новичок", - добавил Гампель."Актуальный час" по теме "Позиция федерального правительства ФРГ по делу Навального" состоялся в бундестаге в пятницу по запросу фракции "Союз-90/Зеленые".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навальный перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html

Александр Невский После двух бутылок водки Навальный отрубился: " - Новичок! сказал Штирлиц, пить ещё не умеет."-О, "новичок", подслушав Штирлица, воскликнули английские спецслужбы и слили информацию в Шпигель. 43

Василий Пупкин Германия давно уже перестала быть здравомыслящей, в ней давно царит абсурд. 26

17

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире