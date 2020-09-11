Лавров: Россия надеется получить информацию по Навальному через ОЗХО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в получении информации по ситуации с Алексеем Навальным через ОЗХО, ознакомилась с письмом ФРГ в организацию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ознакомились с этим письмом (ФРГ в ОЗХО по Навальному - ред.), в нем только заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление и что использовался так называемый "Новичок". Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
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