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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577089334.html
Лавров: Россия надеется получить информацию по Навальному через ОЗХО
Россия заинтересована в получении информации по ситуации с Алексеем Навальным через ОЗХО, ознакомилась с письмом ФРГ в организацию, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:27
2020-09-11T13:27
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
дмитрий песков
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия заинтересована в получении информации по ситуации с Алексеем Навальным через <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a>, ознакомилась с письмом ФРГ в организацию, сообщил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
https://ria.ru/20200910/ozkho-1577066078.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, германия, политика

Лавров: Россия надеется получить информацию по Навальному через ОЗХО

13:27 11.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в получении информации по ситуации с Алексеем Навальным через ОЗХО, ознакомилась с письмом ФРГ в организацию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ознакомились с этим письмом (ФРГ в ОЗХО по Навальному - ред.), в нем только заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление и что использовался так называемый "Новичок". Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПолитика
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