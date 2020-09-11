https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html
Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Люди, которые сопровождали Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента, "начинают потихонечку перебираться в Германию", заявил глава российского... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:06
2020-09-11T13:06
2020-09-11T16:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Люди, которые сопровождали <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> во время произошедшего с ним инцидента, "начинают потихонечку перебираться в Германию", заявил глава российского МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что происходит это на фоне голословных обвинений в адрес России со стороны Берлина и других западных партнеров.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексею Навальному</a> стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html
Козьма ПРУТКОВ.
Надо было сразу их задерживать, чтобы теперь не сомневаться. Учитесь хоть на будущее на ошибках, война только начинается, ещё пригодится. Понятно, что "окружение играет короля", оно его и свергает и убирает.
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Felixys s
Работу МИДа и информационную политику России нужно основательно изменить. И спецслужбы тоже не забыть. Они должны ставить интересы России во главе угла и взаимодействовать как одно целое.
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германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, германия, политика