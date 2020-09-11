Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html
Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Люди, которые сопровождали Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента, "начинают потихонечку перебираться в Германию", заявил глава российского... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:06
2020-09-11T16:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
германия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Люди, которые сопровождали <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> во время произошедшего с ним инцидента, "начинают потихонечку перебираться в Германию", заявил глава российского МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что происходит это на фоне голословных обвинений в адрес России со стороны Берлина и других западных партнеров.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексею Навальному</a> стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html
Надо было сразу их задерживать, чтобы теперь не сомневаться. Учитесь хоть на будущее на ошибках, война только начинается, ещё пригодится. Понятно, что "окружение играет короля", оно его и свергает и убирает.
130
Работу МИДа и информационную политику России нужно основательно изменить. И спецслужбы тоже не забыть. Они должны ставить интересы России во главе угла и взаимодействовать как одно целое.
125
20
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_81:0:2810:2047_1400x0_80_0_0_4b0123f609f4733dc946e641281f62a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, германия, политика

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

13:06 11.09.2020 (обновлено: 16:30 11.09.2020)
177730
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Люди, которые сопровождали Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента, "начинают потихонечку перебираться в Германию", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что происходит это на фоне голословных обвинений в адрес России со стороны Берлина и других западных партнеров.

"Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли", — сказал министр.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 10:57
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
286261151243
Обсудить 20
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
Надо было сразу их задерживать, чтобы теперь не сомневаться. Учитесь хоть на будущее на ошибках, война только начинается, ещё пригодится. Понятно, что "окружение играет короля", оно его и свергает и убирает.
11 сентября, 13:12
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
112300015
Работу МИДа и информационную политику России нужно основательно изменить. И спецслужбы тоже не забыть. Они должны ставить интересы России во главе угла и взаимодействовать как одно целое.
11 сентября, 13:37
Felixys sFelixys s
10941006
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Алексей Навальный
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Тихановской
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой
Лазарева рассказала о "жутком казусе почти международного масштаба"
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Алексей Навальный
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Кадр из передачи Что? Где? Когда?
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния