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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ",... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:57
2020-09-11T14:36
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
германия
сша
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Россия не может завести уголовное дело по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Двадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Сибирские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Все это время в России идет доследственная проверка.Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
А им плевать! Был заказ на Навального, его исполнили, подставили Россию перед ЕС, что бы навредить Северному потоку и все, доказательства никому уже не нужны (тем более сейчас можно какие угодно анализы состряпать), нужен был результат, резонанс..его и добились!
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А почему немцы требуют?
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россия
москва
германия
сша
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, германия, сша, берлин (город), в мире

Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным

12:57 11.09.2020 (обновлено: 14:36 11.09.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше", — добавил он.

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Сибирские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Все это время в России идет доследственная проверка.
Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
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4293034677
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваГерманияСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
А им плевать! Был заказ на Навального, его исполнили, подставили Россию перед ЕС, что бы навредить Северному потоку и все, доказательства никому уже не нужны (тем более сейчас можно какие угодно анализы состряпать), нужен был результат, резонанс..его и добились!
11 сентября, 13:23
Сильвестр СталлонеСильвестр Сталлоне
108415221
А почему немцы требуют?
11 сентября, 13:17
Andrey BolshakovAndrey Bolshakov
82712113
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