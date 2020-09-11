https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087034.html

Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным

Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ",... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:57

2020-09-11T12:57

2020-09-11T14:36

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

германия

сша

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Россия не может завести уголовное дело по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Двадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Сибирские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Все это время в России идет доследственная проверка.Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Сильвестр Сталлоне А им плевать! Был заказ на Навального, его исполнили, подставили Россию перед ЕС, что бы навредить Северному потоку и все, доказательства никому уже не нужны (тем более сейчас можно какие угодно анализы состряпать), нужен был результат, резонанс..его и добились! 141

Andrey Bolshakov А почему немцы требуют? 106

97

россия

москва

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, германия, сша, берлин (город), в мире