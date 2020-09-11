Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577086477.html
В Кремле ответили на требования из-за рубежа возбудить дело по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования из-за рубежа возбудить дело по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:51
2020-09-11T13:49
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал требования из-за рубежа возбудить дело по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Он отметил, что в Кремле не понимают саму постановку вопроса о том, что Россия якобы отказывается расследовать этот инцидент."Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка", — сказал Песков.Требования же из-за рубежа в этой ситуации неприемлемы, добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что с правовой точки зрения российские следователи не могут возбудить уголовное дело на основе выводов немецких военных медиков."Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы", — сказал пресс-секретарь, снова выразив надежду на получение информации из Германии.Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В России советские разработки в области химического оружия прекращены в 1992 году, а в 2017-м завершилось уничтожение всех запасов химоружия, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Ну короче назло бабушке Европе расследовать отравление Навального мы не будем.
38
Из- за "нарушение обмена веществ" люди в недельную кому не впадают! У Навального не было даже никакого диабета. Наши российские врачи сразу диагностировали отравление, а потом под политическим давлением от этого утверждения отказались...
23
13
россия
москва
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_81:0:2810:2047_1400x0_80_0_0_4b0123f609f4733dc946e641281f62a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, германия, сша, берлин (город), в мире

В Кремле ответили на требования из-за рубежа возбудить дело по Навальному

12:51 11.09.2020 (обновлено: 13:49 11.09.2020)
12803
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования из-за рубежа возбудить дело по ситуации с Алексеем Навальным.
Он отметил, что в Кремле не понимают саму постановку вопроса о том, что Россия якобы отказывается расследовать этот инцидент.
"Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка", — сказал Песков.
Требования же из-за рубежа в этой ситуации неприемлемы, добавил пресс-секретарь.

"Конечно, нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать", — пояснил он.

Песков отметил, что с правовой точки зрения российские следователи не могут возбудить уголовное дело на основе выводов немецких военных медиков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 10:57
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
"Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы", — сказал пресс-секретарь, снова выразив надежду на получение информации из Германии.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция и Чехия. В России советские разработки в области химического оружия прекращены в 1992 году, а в 2017-м завершилось уничтожение всех запасов химоружия, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
76201021
Обсудить 13
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваГерманияСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ну короче назло бабушке Европе расследовать отравление Навального мы не будем.
11 сентября, 13:26
Будущее СтраныБудущее Страны
5400227
Из- за "нарушение обмена веществ" люди в недельную кому не впадают! У Навального не было даже никакого диабета. Наши российские врачи сразу диагностировали отравление, а потом под политическим давлением от этого утверждения отказались...
11 сентября, 14:17
русский офицеррусский офицер
8100113
Рекомендуем
Алексей Навальный
Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Алексей Навальный
В Кремле не исключили новых запросов по ситуации с Навальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле сожалеют об отмене совместной инспекции в Донбассе
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Президент РФ Владимир Путин
В планах Путина пока нет разговора с Меркель, заявил Песков
Алексей Навальный
МВД Германии не комментируют данные о въезде в страну спутницы Навального
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно, считает Тихановская
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Автомобиль Следственного комитета России
В Омской области завели дело из-за издевательств над ребенком
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния