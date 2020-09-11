https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577086477.html

В Кремле ответили на требования из-за рубежа возбудить дело по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования из-за рубежа возбудить дело по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:51

2020-09-11T12:51

2020-09-11T13:49

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

германия

сша

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал требования из-за рубежа возбудить дело по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Он отметил, что в Кремле не понимают саму постановку вопроса о том, что Россия якобы отказывается расследовать этот инцидент."Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка", — сказал Песков.Требования же из-за рубежа в этой ситуации неприемлемы, добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что с правовой точки зрения российские следователи не могут возбудить уголовное дело на основе выводов немецких военных медиков."Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы", — сказал пресс-секретарь, снова выразив надежду на получение информации из Германии.Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В России советские разработки в области химического оружия прекращены в 1992 году, а в 2017-м завершилось уничтожение всех запасов химоружия, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Будущее Страны Ну короче назло бабушке Европе расследовать отравление Навального мы не будем. 38

русский офицер Из- за "нарушение обмена веществ" люди в недельную кому не впадают! У Навального не было даже никакого диабета. Наши российские врачи сразу диагностировали отравление, а потом под политическим давлением от этого утверждения отказались... 23

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россия

москва

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, германия, сша, берлин (город), в мире