https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577085918.html

МВД Германии не комментируют данные о въезде в страну спутницы Навального

В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:44

2020-09-11T12:44

2020-09-11T12:44

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом говорится в письменной ответе министерства на запрос РИА Новости.Одна из сопровождавших Навального в поездке по Сибири уклонилась от дачи показаний полиции, 22 августа она вылетела в Германию, сообщило ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным управления, на сегодняшний день "опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский", а Марина Певчих, "постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", а 22 августа, по данным следствия, покинула Россию, вылетев в Германию. В настоящее время местонахождение Певчих устанавливается, заявили в управлении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577076305.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577078637.html

nnn uuu Уголовного дела нет, подписку о не выезде никто не давал, человек может перемещаться, как ему угодно, в чем вообще проблема? 13

Von Stirliz так надо не запрос посылать, а донос, что она ввезла канистру Новичка. И они сразу быстро ее найдут. 11

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия