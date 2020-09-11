МВД Германии не комментируют данные о въезде в страну спутницы Навального
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом говорится в письменной ответе министерства на запрос РИА Новости.
Одна из сопровождавших Навального в поездке по Сибири уклонилась от дачи показаний полиции, 22 августа она вылетела в Германию, сообщило ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным управления, на сегодняшний день "опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский", а Марина Певчих, "постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", а 22 августа, по данным следствия, покинула Россию, вылетев в Германию. В настоящее время местонахождение Певчих устанавливается, заявили в управлении.
"Как вам, вероятно, известно, федеральное министерство внутренних дел не может предоставить какую-либо информацию по отдельным случаям, независимо от состояния дел, по соображениям защиты данных и личной защиты", - говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости, подтверждает ли ведомство прибытие Марии Певчих в ФРГ и находится ли она до сих пор на территории Германии.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.