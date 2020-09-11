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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577085918.html
МВД Германии не комментируют данные о въезде в страну спутницы Навального
В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:44
2020-09-11T12:44
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом говорится в письменной ответе министерства на запрос РИА Новости.Одна из сопровождавших Навального в поездке по Сибири уклонилась от дачи показаний полиции, 22 августа она вылетела в Германию, сообщило ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным управления, на сегодняшний день "опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский", а Марина Певчих, "постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", а 22 августа, по данным следствия, покинула Россию, вылетев в Германию. В настоящее время местонахождение Певчих устанавливается, заявили в управлении.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577076305.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577078637.html
Уголовного дела нет, подписку о не выезде никто не давал, человек может перемещаться, как ему угодно, в чем вообще проблема?
13
так надо не запрос посылать, а донос, что она ввезла канистру Новичка. И они сразу быстро ее найдут.
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8
москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

МВД Германии не комментируют данные о въезде в страну спутницы Навального

12:44 11.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В МВД ФРГ отказались комментировать информацию о въезде в Германию одной из сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири Марии Певчих, об этом говорится в письменной ответе министерства на запрос РИА Новости.
Одна из сопровождавших Навального в поездке по Сибири уклонилась от дачи показаний полиции, 22 августа она вылетела в Германию, сообщило ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным управления, на сегодняшний день "опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский", а Марина Певчих, "постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", а 22 августа, по данным следствия, покинула Россию, вылетев в Германию. В настоящее время местонахождение Певчих устанавливается, заявили в управлении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 10:36Сказано в эфире
"Как по нотам". Политолог о позиции Запада по делу НавальногоРоссия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Алексея Навального. В эфире радио Sputnik политолог Александр Ведруссов прокомментировал позицию Запада по этому вопросу.
"Как вам, вероятно, известно, федеральное министерство внутренних дел не может предоставить какую-либо информацию по отдельным случаям, независимо от состояния дел, по соображениям защиты данных и личной защиты", - говорится в ответе МВД на запрос РИА Новости, подтверждает ли ведомство прибытие Марии Певчих в ФРГ и находится ли она до сих пор на территории Германии.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Самолет, перевозящий Алексея Навального, в аэропорту Омска - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 11:25
Точки на карте. МВД определило, где ел Навальный перед вылетом из Томска
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
01130264
Обсудить 8
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Уголовного дела нет, подписку о не выезде никто не давал, человек может перемещаться, как ему угодно, в чем вообще проблема?
11 сентября, 12:47
nnn uuunnn uuu
100066
так надо не запрос посылать, а донос, что она ввезла канистру Новичка. И они сразу быстро ее найдут.
11 сентября, 12:46
Von StirlizVon Stirliz
630200
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