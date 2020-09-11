https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077927.html

В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному

Москва удивлена заявлениями Чехии о намерении обусловить проведение консультаций с РФ состоянием Алексея Навального, это не имеет никакого отношения к... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:09

2020-09-11T11:09

2020-09-11T11:09

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

мид чехии

дмитрий песков

москва

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> удивлена заявлениями <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> о намерении обусловить проведение консультаций с РФ состоянием <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, это не имеет никакого отношения к взаимодействию двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Честно говоря, вызвало удивление недавнее заявление главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">министерства иностранных дел Чехии</a> о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам "состоянием Алексея Навального", - заявила Захарова на брифинге в пятницу."Хотелось бы напомнить, что <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Прага</a> уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций с Москвой. Мы это здесь не раз комментировали. При этом предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального, здорового, конструктивного диалога. Теперь МИД Чехии начал выдвигать условия для разговора с нами: то ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, то ситуация с российским гражданином. Какое все это имеет отношение к двустороннему взаимодействию? Ответ простой: никакого", - отметила она.Захарова добавила, что Москва со своей стороны "подтверждает готовность максимально оперативно сесть за стол переговоров, обсуждать весь комплекс проблем в наших двусторонних делах, созданных чешской стороной"."Конечно, прискорбно, что Прага пытается подать собственную неготовность к отрытому профессиональному разговору как якобы нежелание России восстанавливать коммуникацию", - подчеркнула Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, Чехия. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077655.html

https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577067343.html

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москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мария захарова, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), мид чехии, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире