В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва удивлена заявлениями Чехии о намерении обусловить проведение консультаций с РФ состоянием Алексея Навального, это не имеет никакого отношения к взаимодействию двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Честно говоря, вызвало удивление недавнее заявление главы министерства иностранных дел Чехии о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам "состоянием Алексея Навального", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.
"Хотелось бы напомнить, что Прага уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций с Москвой. Мы это здесь не раз комментировали. При этом предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального, здорового, конструктивного диалога. Теперь МИД Чехии начал выдвигать условия для разговора с нами: то ситуация в Белоруссии, то ситуация с российским гражданином. Какое все это имеет отношение к двустороннему взаимодействию? Ответ простой: никакого", - отметила она.
Захарова добавила, что Москва со своей стороны "подтверждает готовность максимально оперативно сесть за стол переговоров, обсуждать весь комплекс проблем в наших двусторонних делах, созданных чешской стороной".
"Конечно, прискорбно, что Прага пытается подать собственную неготовность к отрытому профессиональному разговору как якобы нежелание России восстанавливать коммуникацию", - подчеркнула Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.