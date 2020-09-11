https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:57

2020-09-11T10:57

2020-09-11T10:57

госпитализация алексея навального

георгий албуров

василий небензя

алексей навальный

великобритания

москва

оон

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Одна из сопровождающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Всего вместе с Навальным было шесть человек. Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Alburov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Албуров</a> и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается.Восстановлена хронологияВ ходе проверки сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>.Установлены маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них — гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. Согласно полученным данным, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.Дополнительный запросМВД также сообщило, что после появления информации о выходе Навального из комы готовится дополнительный запрос в адрес властей Германии об оказании правовой помощи.В запрос включат ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России, которые проводят проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении коллегами из правоохранительных органов Германии следственных действий с Навальным, экспертами и врачами. Российским следователям, согласно ходатайству, следует дать возможность получать объяснения, задавать дополнительные и уточняющие вопросы.Нет оснований для расследованияРоссийский постпред в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> заявил на заседании Совбеза, что у российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Навальным до тех пор, пока <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не получила данные от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>.По словам дипломата, российские врачи, спасшие Навального, не обнаружили в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла.Небензя в очередной раз призвал Берлин ответить на российский запрос.Если Германия эти материалы не представит, то российская сторона оценит это как отказ Берлина установить правду, а все действия по ситуации с Навальным — как "вопиющую враждебную провокацию" против России.Это определенно подорвет отношения между Россией и Германией и международные отношения в целом, заключил дипломат.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Врачи выявили у пациента нарушение обмена веществ, которое повлекло резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако каких-либо токсичных веществ в крови и моче Навального не нашли.Позже пациента перевезли в Германию и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сообщалось, что он пришел в сознание.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577075950.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577067805.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577061952.html

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