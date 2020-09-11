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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077421.html
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:57
2020-09-11T10:57
госпитализация алексея навального
георгий албуров
василий небензя
алексей навальный
великобритания
москва
оон
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Одна из сопровождающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Всего вместе с Навальным было шесть человек. Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Alburov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Албуров</a> и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается.Восстановлена хронологияВ ходе проверки сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>.Установлены маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них — гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>. Согласно полученным данным, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.Дополнительный запросМВД также сообщило, что после появления информации о выходе Навального из комы готовится дополнительный запрос в адрес властей Германии об оказании правовой помощи.В запрос включат ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России, которые проводят проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении коллегами из правоохранительных органов Германии следственных действий с Навальным, экспертами и врачами. Российским следователям, согласно ходатайству, следует дать возможность получать объяснения, задавать дополнительные и уточняющие вопросы.Нет оснований для расследованияРоссийский постпред в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> заявил на заседании Совбеза, что у российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Навальным до тех пор, пока <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не получила данные от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>.По словам дипломата, российские врачи, спасшие Навального, не обнаружили в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла.Небензя в очередной раз призвал Берлин ответить на российский запрос.Если Германия эти материалы не представит, то российская сторона оценит это как отказ Берлина установить правду, а все действия по ситуации с Навальным — как "вопиющую враждебную провокацию" против России.Это определенно подорвет отношения между Россией и Германией и международные отношения в целом, заключил дипломат.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Врачи выявили у пациента нарушение обмена веществ, которое повлекло резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако каких-либо токсичных веществ в крови и моче Навального не нашли.Позже пациента перевезли в Германию и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сообщалось, что он пришел в сознание.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577075950.html
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госпитализация алексея навального, георгий албуров, василий небензя, алексей навальный, великобритания, москва, оон, берлин (город), происшествия

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

10:57 11.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам от дачи показаний уклонилась. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Всего вместе с Навальным было шесть человек. Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
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По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в Германию, и получить от нее объяснение невозможно. Ее местонахождение устанавливается.

Восстановлена хронология

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томской области.
Установлены маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них — гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска.
Согласно полученным данным, именно в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.
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Дополнительный запрос

МВД также сообщило, что после появления информации о выходе Навального из комы готовится дополнительный запрос в адрес властей Германии об оказании правовой помощи.
В запрос включат ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России, которые проводят проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении коллегами из правоохранительных органов Германии следственных действий с Навальным, экспертами и врачами.
Российским следователям, согласно ходатайству, следует дать возможность получать объяснения, задавать дополнительные и уточняющие вопросы.
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Нет оснований для расследования

Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что у российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Навальным до тех пор, пока Москва не получила данные от Берлина.
"Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование", — подчеркнул он.
По словам дипломата, российские врачи, спасшие Навального, не обнаружили в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла.
"Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование", — указал постпред.
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Небензя в очередной раз призвал Берлин ответить на российский запрос.
"Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений", — отметил он.
Если Германия эти материалы не представит, то российская сторона оценит это как отказ Берлина установить правду, а все действия по ситуации с Навальным — как "вопиющую враждебную провокацию" против России.
Это определенно подорвет отношения между Россией и Германией и международные отношения в целом, заключил дипломат.
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Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при возвращении из Томска в Москву. Врачи выявили у пациента нарушение обмена веществ, которое повлекло резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако каких-либо токсичных веществ в крови и моче Навального не нашли.
Позже пациента перевезли в Германию и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.
На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сообщалось, что он пришел в сознание.
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Госпитализация Алексея НавальногоГеоргий АлбуровВасилий НебензяАлексей НавальныйВеликобританияМоскваООНБерлин (город)Происшествия
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