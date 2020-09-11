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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077213.html
МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых Алексей Навальный ел перед вылетом. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:52
2020-09-11T11:14
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
германия
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу <a href="https://xn--90antjiff.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">установили</a> места, в которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> ел перед вылетом.Он питался в ресторане при томской гостинице, в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников, а также в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.Доследственная проверка продолжается.Двадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577076305.html
Это же надо столько с утра жрать. :)
44
Бухал перед полетом? А потом сахар в крови понизился? Ну значит точно "Новичëк". Пить не умеет! :-)
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германия
томск
омск
РИА Новости
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия

МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет

10:52 11.09.2020 (обновлено: 11:14 11.09.2020)
11645
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых Алексей Навальный ел перед вылетом.
Он питался в ресторане при томской гостинице, в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников, а также в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.
Доследственная проверка продолжается.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
10:36Сказано в эфире
"Как по нотам". Политолог о позиции Запада по делу НавальногоРоссия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Алексея Навального. В эфире радио Sputnik политолог Александр Ведруссов прокомментировал позицию Запада по этому вопросу.
982641514
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГерманияТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Это же надо столько с утра жрать. :)
11 сентября, 10:54
Mikhail LavrentyevMikhail Lavrentyev
17200205
Бухал перед полетом? А потом сахар в крови понизился? Ну значит точно "Новичëк". Пить не умеет! :-)
11 сентября, 11:10
Александр МироновАлександр Миронов
780202
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