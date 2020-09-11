https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077213.html

МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет

В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых Алексей Навальный ел перед вылетом. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:52

2020-09-11T10:52

2020-09-11T11:14

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

германия

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу <a href="https://xn--90antjiff.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">установили</a> места, в которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> ел перед вылетом.Он питался в ресторане при томской гостинице, в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников, а также в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.Доследственная проверка продолжается.Двадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577076305.html

Mikhail Lavrentyev Это же надо столько с утра жрать. :) 44

Александр Миронов Бухал перед полетом? А потом сахар в крови понизился? Ну значит точно "Новичëк". Пить не умеет! :-) 19

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия