В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33 11.09.2020 (обновлено: 10:46 11.09.2020)
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Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
"Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и надеемся, что он поправится полностью. Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.
Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждений уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что Германия требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.