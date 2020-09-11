https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577075950.html

В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:33

2020-09-11T10:33

2020-09-11T10:46

павел завальный

сергей лавров

генеральная прокуратура рф

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

госдума рф

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - <a href="http://ria.ru/person_robby-schlund/" target="_blank" data-auto="true">Робби Шлундом</a> с немецкой стороны и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Zavalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Завальным</a> - с российской."Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и надеемся, что он поправится полностью. Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждений уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обращал внимание, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577068365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/mvd-1577074111.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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