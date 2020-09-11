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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577075950.html
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:46
павел завальный
сергей лавров
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
госдума рф
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - <a href="http://ria.ru/person_robby-schlund/" target="_blank" data-auto="true">Робби Шлундом</a> с немецкой стороны и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Zavalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Завальным</a> - с российской."Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и надеемся, что он поправится полностью. Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждений уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обращал внимание, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577068365.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/mvd-1577074111.html
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павел завальный, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, госдума рф, бундестаг германии, в мире

В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным

10:33 11.09.2020 (обновлено: 10:46 11.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
"Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и надеемся, что он поправится полностью. Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.
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Прокуратура и полиция РФ с первого дня начала проверки по инциденту с Навальным, но для возбуждений уголовного дела нужны факты, которые есть только у немецкой стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что Германия требует от РФ расследования по инциденту с оппозиционером, но сама не отвечает на запросы от России.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
09:49
МВД: одна из сопровождающих Навального уклонилась от дачи показаний
5221100
Обсудить 7
Павел ЗавальныйСергей ЛавровГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГосдума РФБундестаг ГерманииВ мире
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