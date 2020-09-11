https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071465.html
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:48
2020-09-11T08:48
2020-09-11T10:31
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Одна из сопровождающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.Всего с Навальным было шесть человек. Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский ответили на вопросы.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071252.html
Ольга Занкова
она и отравила. Вся эта клоунада уже раздражает. Что - нельзя было на всю гоп-компанию запрет на выезд наложить? Тут со 100 рублями за алименты не выпускают
326
STeaM Project Band
А она знала вообще что у неё хотят показания взять? Когда она улетела? Возможно опасалась уже за свою жизнь?
313
252
москва
омск
берлин (город)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия