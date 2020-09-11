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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071465.html
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:48
2020-09-11T10:31
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Одна из сопровождающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.Всего с Навальным было шесть человек. Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский ответили на вопросы.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071252.html
она и отравила. Вся эта клоунада уже раздражает. Что - нельзя было на всю гоп-компанию запрет на выезд наложить? Тут со 100 рублями за алименты не выпускают
326
А она знала вообще что у неё хотят показания взять? Когда она улетела? Возможно опасалась уже за свою жизнь?
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москва
омск
берлин (город)
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске

08:48 11.09.2020 (обновлено: 10:31 11.09.2020)
64600
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Всего с Навальным было шесть человек. Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский ответили на вопросы.

"В то же время Марина Певчих, <...> постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа <...> указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается", — говорится в сообщении.

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
она и отравила. Вся эта клоунада уже раздражает. Что - нельзя было на всю гоп-компанию запрет на выезд наложить? Тут со 100 рублями за алименты не выпускают
11 сентября, 08:50
О Ольга Занкова
285710231
А она знала вообще что у неё хотят показания взять? Когда она улетела? Возможно опасалась уже за свою жизнь?
11 сентября, 08:55
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3618117250
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