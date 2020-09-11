https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071252.html

Россия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Навального

У российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Алексеем Навальным до тех пор, пока Москва не получила данные от... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:45

2020-09-11T08:45

2020-09-11T08:45

василий небензя

алексей навальный

совет безопасности оон

в мире

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<strong>ООН, 11 сен — РИА Новости.</strong> У российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> до тех пор, пока Москва не получила данные от Берлина, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> российский постпред <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>."Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование", — сказал он.Дипломат отметил, что российские врачи, которые спасли Навального, не нашли в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла. "Но мы не получили от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование", — подчеркнул Небензя.Он еще раз призвал Германию ответить на российский запрос."Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений", — заявил постпред.Если же Германия не представит эти материалы, то это будет расценено российской стороной как отказ немецкого правительства установить правду, а все действия касательно Навального — как вопиющая враждебная провокация против России. Это определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом, заключил Небензя.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577025071.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577012931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html

wadimradostew Отравление было, только использовался препарат "ДУРНЯЧОК". Эта субстанция производится в США - в ЦРУ, госдепе и другис структурах которые любят вмешиваться в дела других государств. И обнаружить ее можно только в "прикормленных" лабораториях 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, в мире