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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071252.html
Россия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Навального
У российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Алексеем Навальным до тех пор, пока Москва не получила данные от... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:45
2020-09-11T08:45
василий небензя
алексей навальный
совет безопасности оон
в мире
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<strong>ООН, 11 сен — РИА Новости.</strong> У российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> до тех пор, пока Москва не получила данные от Берлина, заявил на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> российский постпред <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>."Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование", — сказал он.Дипломат отметил, что российские врачи, которые спасли Навального, не нашли в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла. "Но мы не получили от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование", — подчеркнул Небензя.Он еще раз призвал Германию ответить на российский запрос."Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений", — заявил постпред.Если же Германия не представит эти материалы, то это будет расценено российской стороной как отказ немецкого правительства установить правду, а все действия касательно Навального — как вопиющая враждебная провокация против России. Это определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом, заключил Небензя.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577025071.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1577012931.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
Отравление было, только использовался препарат "ДУРНЯЧОК". Эта субстанция производится в США - в ЦРУ, госдепе и другис структурах которые любят вмешиваться в дела других государств. И обнаружить ее можно только в "прикормленных" лабораториях
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василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, в мире

Россия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Навального

08:45 11.09.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
ООН, 11 сен — РИА Новости. У российских правоохранительных органов нет оснований для проведения расследования ситуации с Алексеем Навальным до тех пор, пока Москва не получила данные от Берлина, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.
"Даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование", — сказал он.
Дипломат отметил, что российские врачи, которые спасли Навального, не нашли в его анализах "каких-либо химических субстанций", тогда как немецкая лаборатория заявила, что нашла.
"Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование", — подчеркнул Небензя.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 11:49
Spiegel пишет, что Навальный пришел в сознание и может говорить
Он еще раз призвал Германию ответить на российский запрос.
"Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений", — заявил постпред.
Если же Германия не представит эти материалы, то это будет расценено российской стороной как отказ немецкого правительства установить правду, а все действия касательно Навального — как вопиющая враждебная провокация против России. Это определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом, заключил Небензя.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 23:30
Die Zeit написала о новом типе "Новичка" в истории с Навальным
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
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Василий НебензяАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНВ мире
Популярные комментарии
Отравление было, только использовался препарат "ДУРНЯЧОК". Эта субстанция производится в США - в ЦРУ, госдепе и другис структурах которые любят вмешиваться в дела других государств. И обнаружить ее можно только в "прикормленных" лабораториях
11 сентября, 09:53
wwadimradostew
2020002
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