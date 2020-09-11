https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577071135.html

МВД готовит новый запрос Германии по ситуации с Навальным

МВД готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи после того, как появились сообщения о выходе Алексея Навального из комы, сообщает... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:36

2020-09-11T08:36

2020-09-11T10:30

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> МВД готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи после того, как появились сообщения о выходе <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы, <a href="https://xn--90antjiff.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">сообщает</a> управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы.Сообщается, что в этом запросе будет ходатайство о возможности присутствия следователей российских органов внутренних дел, которые проводят проверку по этому факту, и российского эксперта при проведении коллегами из ФРГ следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать дополнительные и уточняющие вопросы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, возвращавшемся из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи установили, что основной диагноз - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не нашли.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по этому делу. Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/navalnyy-1577062147.html

https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577068365.html

Aleksandr.thebest Aleksandr Сколько ещё грязи Россия лить будит. Какой бы не был Навальный от гражданин России. Может кремль заведет уголовное дело о отравление, хранение и создание химического оружия. Только и слышно от России что Германия отравила его. 23

Юрий Ф Ничего, главное - Навальный будет жить, а значит, коррупционерам сладкой жизни не будет! Навальный, конечно, забыл, что было вчера, но зато вспомнил, что будет завтра... 17

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омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, происшествия