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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577067805.html
США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию провести прозрачное расследование "отравления" блогера Алексея Навального и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:19
2020-09-11T01:33
сергей лавров
алексей навальный
совет безопасности оон
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
сирия
оон
сша
берлин (город)
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<strong>ООН, 11 сен – РИА Новости.</strong> Исполняющая обязанности зампостпреда <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> при ООН Черит Норман Шале призвала Россию провести прозрачное расследование "отравления" блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и сотрудничать в этом с международным сообществом.В четверг в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> проходит заседание, посвященное проблеме химического оружия в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, однако представительницы США, <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> как и постпред <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> решили упомянуть и о ситуации вокруг Навального."Я хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены выводами, озвученными немецким правительством 2 сентября. Отравление Алексея Навального химоружием заслуживает осуждения и мы осуждаем строжайшим образом это действие", - сказала Норман Шале.Она указала, что "куда бы не привели доказательства", США будут работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством введения ограничительных мер.Россия с самого начала пытается сотрудничать с Германией по делу Навального, но <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не отвечает на запросы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и не предоставляет данных. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обращал внимание, что Германия требует от РФ расследования по инциденту с блогером, но сама не отвечает на запросы от России.По словам Норман Шале, любое использование химического оружия, где угодно, когда-либо, кем бы то ни было при каких бы то ни было обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
И тут навалили Навального. Проведите прозрачное расследование беспредельного мочилова амегров в СШП.
19
США опять кучу в ООН навалила и завоняло.
16
12
сирия
сша
берлин (город)
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сергей лавров, алексей навальный, совет безопасности оон, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, сирия, оон, сша, берлин (город), в мире

США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального

01:19 11.09.2020 (обновлено: 01:33 11.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ООН, 11 сен – РИА Новости. Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию провести прозрачное расследование "отравления" блогера Алексея Навального и сотрудничать в этом с международным сообществом.
В четверг в СБ ООН проходит заседание, посвященное проблеме химического оружия в Сирии, однако представительницы США, Бельгии как и постпред Германии при ООН решили упомянуть и о ситуации вокруг Навального.
"Я хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены выводами, озвученными немецким правительством 2 сентября. Отравление Алексея Навального химоружием заслуживает осуждения и мы осуждаем строжайшим образом это действие", - сказала Норман Шале.
Она указала, что "куда бы не привели доказательства", США будут работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством введения ограничительных мер.
"Мы призываем Россию быть полностью прозрачной и привлечь ответственных к суду. Мы призываем полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании недавнего нападения. Ответственные – те, кто совершил нападение и те, кто заказал его, должны быть привлечены к ответу", - заявила Норман Шале.
Россия с самого начала пытается сотрудничать с Германией по делу Навального, но Берлин не отвечает на запросы Москвы и не предоставляет данных. Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что Германия требует от РФ расследования по инциденту с блогером, но сама не отвечает на запросы от России.
По словам Норман Шале, любое использование химического оружия, где угодно, когда-либо, кем бы то ни было при каких бы то ни было обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
3219011537
Обсудить 12
Сергей ЛавровАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСирияООНСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
И тут навалили Навального. Проведите прозрачное расследование беспредельного мочилова амегров в СШП.
11 сентября, 01:47
ЛКЛысый Кучерявый
1200052
США опять кучу в ООН навалила и завоняло.
11 сентября, 02:10
Эх УхЭх Ух
710062
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