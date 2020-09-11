https://ria.ru/20200911/mid-1577076886.html

Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы

Москва считает заявления США о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:47

2020-09-11T10:47

2020-09-11T11:16

мария захарова

президентские выборы в сша - 2020

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин Украины - из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.По ее словам данное решение "не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей в общем-то обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях", которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований."Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах",- отметила Захарова.При этом она подчеркнула, что Россия "не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах".

https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире