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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200911/mid-1577076886.html
Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
Москва считает заявления США о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:47
2020-09-11T11:16
мария захарова
президентские выборы в сша - 2020
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, гражданин Украины - из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.По ее словам данное решение "не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей в общем-то обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях", которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований."Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах",- отметила Захарова.При этом она подчеркнула, что Россия "не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах".
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
https://ria.ru/20190323/1552028936.html
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россия
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы

10:47 11.09.2020 (обновлено: 11:16 11.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва считает заявления США о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины - из Киева.
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"Своеобразный санкционный конвейер (США) только что выдал очередной продукт: под предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс под американские рестрикции подведены еще три гражданина РФ",- сказала Захарова на брифинге.
По ее словам данное решение "не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей в общем-то обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях", которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований.
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"Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах",- отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что Россия "не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах".
"Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении",- заявила Захарова на брифинге.
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Президентские выборы в США - 2020Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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