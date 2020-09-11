Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:47 11.09.2020 (обновлено: 11:16 11.09.2020)
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва считает заявления США о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения - голословными, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины - из Киева.
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"Своеобразный санкционный конвейер (США) только что выдал очередной продукт: под предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс под американские рестрикции подведены еще три гражданина РФ",- сказала Захарова на брифинге.
По ее словам данное решение "не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей в общем-то обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях", которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований.
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"Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах",- отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что Россия "не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах".
"Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении",- заявила Захарова на брифинге.