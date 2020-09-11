https://ria.ru/20200911/mest-1577105950.html
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает The Daily Star. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:18
2020-09-11T17:18
2020-09-11T19:20
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в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает <a href="https://www.dailystar.co.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Daily Star</a>.Роб Уиттс в возрасте 14 лет подарил отцу на 42-летие самодельную открытку с текстом: "Ему 42, и конечно, <...> мы не будем обращать на это внимание, правда? С 42-м днем рождения, папа! От Робби".Отец решил ответить сыну аналогичным образом, когда тому исполнится столько же лет. В результате он дожил до 42-летия сына и вернул ему открытку с небольшими изменениями: мужчина добавил в текст поздравления поговорку "как аукнется, так и откликнется", а также исправил в поздравлении имя на Роберта.Уиттс в Twitter показал фотографию открытки и отметил, что у его отца "поразительное стремление к кармической справедливости".
https://ria.ru/20200824/taran-1576232539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, в мире
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости
. Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает The Daily Star
.
Роб Уиттс в возрасте 14 лет подарил отцу на 42-летие самодельную открытку с текстом: "Ему 42, и конечно, <...> мы не будем обращать на это внимание, правда? С 42-м днем рождения, папа! От Робби".
Отец решил ответить сыну аналогичным образом, когда тому исполнится столько же лет. В результате он дожил до 42-летия сына и вернул ему открытку с небольшими изменениями: мужчина добавил в текст поздравления поговорку "как аукнется, так и откликнется", а также исправил в поздравлении имя на Роберта.
Уиттс в Twitter показал фотографию открытки и отметил, что у его отца "поразительное стремление к кармической справедливости".