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Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает The Daily Star. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:18
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twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает <a href="https://www.dailystar.co.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Daily Star</a>.Роб Уиттс в возрасте 14 лет подарил отцу на 42-летие самодельную открытку с текстом: "Ему 42, и конечно, &lt;...&gt; мы не будем обращать на это внимание, правда? С 42-м днем рождения, папа! От Робби".Отец решил ответить сыну аналогичным образом, когда тому исполнится столько же лет. В результате он дожил до 42-летия сына и вернул ему открытку с небольшими изменениями: мужчина добавил в текст поздравления поговорку "как аукнется, так и откликнется", а также исправил в поздравлении имя на Роберта.Уиттс в Twitter показал фотографию открытки и отметил, что у его отца "поразительное стремление к кармической справедливости".
https://ria.ru/20200824/taran-1576232539.html
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РИА Новости
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353
60
twitter, в мире

Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну

17:18 11.09.2020 (обновлено: 19:20 11.09.2020)
15120
© Фото : @robwitts/TwitterRob Witts
Rob Witts - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : @robwitts/Twitter
Rob Witts. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Отец спустя 28 лет решил в ответ подшутить над сыном, который на 42-й день рождения подарил ему "саркастическую открытку", сообщает The Daily Star.
Роб Уиттс в возрасте 14 лет подарил отцу на 42-летие самодельную открытку с текстом: "Ему 42, и конечно, <...> мы не будем обращать на это внимание, правда? С 42-м днем рождения, папа! От Робби".
Отец решил ответить сыну аналогичным образом, когда тому исполнится столько же лет. В результате он дожил до 42-летия сына и вернул ему открытку с небольшими изменениями: мужчина добавил в текст поздравления поговорку "как аукнется, так и откликнется", а также исправил в поздравлении имя на Роберта.
Уиттс в Twitter показал фотографию открытки и отметил, что у его отца "поразительное стремление к кармической справедливости".
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 12:34
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
7824725828
Обсудить 4
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