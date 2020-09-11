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Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций экозащитников против... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:47
2020-09-11T10:48
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
ишимбай
ишимбайский район
происшествия
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<strong>УФА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций экозащитников против разработки горы Куштау содовой компанией, сообщил РИА Новости секретарь совета муниципального района Рамиль Абдуллин.Ранее ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролики, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать толпу людей. Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении главы Ишимбайского района.После беспорядков на горе Куштау, где экозащитники выступили против разработки шихана <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a>, 17 августа в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajj/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбай</a> прошел митинг за отставку мэра Абдрахманова. При этом глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. Глава района в свою очередь написал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
республика башкортостан
ишимбай
ишимбайский район
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башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, ишимбай, ишимбайский район, происшествия

Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау

10:47 11.09.2020 (обновлено: 10:48 11.09.2020)
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© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / Eugene_R
Шихан Куштау. Архивное фото
УФА, 11 сен - РИА Новости. Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций экозащитников против разработки горы Куштау содовой компанией, сообщил РИА Новости секретарь совета муниципального района Рамиль Абдуллин.
Ранее ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролики, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать толпу людей. Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении главы Ишимбайского района.
"На заседании совета депутатов района рассмотрели представление прокуратуры о недопустимости нарушения этики муниципального служащего главой администрации Ишимбайского района Азаматом Абдрахмановым и, признав, что он совершил ошибку, приняли решение вынести ему замечание", - сказал Абдуллин.
После беспорядков на горе Куштау, где экозащитники выступили против разработки шихана Башкирской содовой компанией, 17 августа в городе Ишимбай прошел митинг за отставку мэра Абдрахманова. При этом глава Башкирии Радий Хабиров заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. Глава района в свою очередь написал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:14
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестовАктивисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанИшимбайИшимбайский районПроисшествия
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