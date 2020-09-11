https://ria.ru/20200911/kushtau-1577076909.html

Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау

Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций экозащитников против... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:47

2020-09-11T10:47

2020-09-11T10:48

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

ишимбай

ишимбайский район

происшествия

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<strong>УФА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Ишимбайского района Башкирии вынесли замечание главе района Азамату Абдрахманову за нарушение этики чиновника во время акций экозащитников против разработки горы Куштау содовой компанией, сообщил РИА Новости секретарь совета муниципального района Рамиль Абдуллин.Ранее ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролики, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать толпу людей. Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении главы Ишимбайского района.После беспорядков на горе Куштау, где экозащитники выступили против разработки шихана <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a>, 17 августа в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajj/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбай</a> прошел митинг за отставку мэра Абдрахманова. При этом глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. Глава района в свою очередь написал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html

республика башкортостан

ишимбай

ишимбайский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, ишимбай, ишимбайский район, происшествия