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https://ria.ru/20200911/gracheva-1577122051.html
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти рук из ревности, опубликовала в Instagram ролик с новым мужем. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:14
2020-09-11T23:33
россия
маргарита грачева
серпухов
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка <a href="https://ria.ru/person_margarita-gracheva/" target="_blank">Маргарита Грачева</a>, которой бывший супруг отрубил кисти рук из ревности, опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/margoritka1211/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ролик с новым мужем.На кадрах видно, как молодые люди гуляют, целуются и фотографируются. Мужчина также носит супругу на руках.Пару дней назад Грачева сообщила, что "отменила" свадьбу, так как пара зарегистрировала брак уже год назад. Как уточнила женщина, об этом никто не знал, кроме родителей молодоженов.Под одной из публикаций она также решила рассказать историю знакомства с супругом. Грачева написала, что увидела его сообщение совершенно случайно, позже они встретились в Санкт-Петербурге и стали друзьями. Женщина заинтриговала подписчиков, пообещав рассказать позже остальную часть истории.В комментариях отметили, что пара на видео выглядит счастливой и порадовались за Маргариту. Инцидент с участием Маргариты Грачевой произошел в конце 2017 года. Тогда бывший супруг увез ее в лес, где угрожал убийством, после чего отрубил кисти ее рук топором из ревности. Одну руку врачам удалось спасти, на месте второй установили протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей.
https://ria.ru/20200831/gracheva-1576504449.html
https://ria.ru/20181022/1530984510.html
Интересно, чем думает мужик. Она же одного довела до тюрьмы. Он думает с ним будет как то по-другому?
34
А этой паре я желаю всего самого хорошего, удачи, любви и здоровья
16
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россия
серпухов
санкт-петербург
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Новости
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россия, маргарита грачева, серпухов, санкт-петербург, общество

Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем

23:14 11.09.2020 (обновлено: 23:33 11.09.2020)
2723
© Фото : @margoritka1211/InstagramМаргарита Грачева
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : @margoritka1211/Instagram
Маргарита Грачева. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти рук из ревности, опубликовала в Instagram ролик с новым мужем.
На кадрах видно, как молодые люди гуляют, целуются и фотографируются. Мужчина также носит супругу на руках.
Пару дней назад Грачева сообщила, что "отменила" свадьбу, так как пара зарегистрировала брак уже год назад. Как уточнила женщина, об этом никто не знал, кроме родителей молодоженов.
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 02:34
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Под одной из публикаций она также решила рассказать историю знакомства с супругом. Грачева написала, что увидела его сообщение совершенно случайно, позже они встретились в Санкт-Петербурге и стали друзьями. Женщина заинтриговала подписчиков, пообещав рассказать позже остальную часть истории.
В комментариях отметили, что пара на видео выглядит счастливой и порадовались за Маргариту.
Инцидент с участием Маргариты Грачевой произошел в конце 2017 года. Тогда бывший супруг увез ее в лес, где угрожал убийством, после чего отрубил кисти ее рук топором из ревности. Одну руку врачам удалось спасти, на месте второй установили протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей.
Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки - РИА Новости, 1920, 22.10.2018
22 октября 2018, 08:00
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
96601218
Обсудить 10
РоссияМаргарита ГрачеваСерпуховСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Интересно, чем думает мужик. Она же одного довела до тюрьмы. Он думает с ним будет как то по-другому?
11 сентября, 23:31
НВНиколай Васильевич
9110221
А этой паре я желаю всего самого хорошего, удачи, любви и здоровья
11 сентября, 23:35
РНРусский Немец
1000006
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