https://ria.ru/20200911/gracheva-1577122051.html

Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти рук из ревности, опубликовала в Instagram ролик с новым мужем. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:14

2020-09-11T23:14

2020-09-11T23:33

россия

маргарита грачева

серпухов

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка <a href="https://ria.ru/person_margarita-gracheva/" target="_blank">Маргарита Грачева</a>, которой бывший супруг отрубил кисти рук из ревности, опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/margoritka1211/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ролик с новым мужем.На кадрах видно, как молодые люди гуляют, целуются и фотографируются. Мужчина также носит супругу на руках.Пару дней назад Грачева сообщила, что "отменила" свадьбу, так как пара зарегистрировала брак уже год назад. Как уточнила женщина, об этом никто не знал, кроме родителей молодоженов.Под одной из публикаций она также решила рассказать историю знакомства с супругом. Грачева написала, что увидела его сообщение совершенно случайно, позже они встретились в Санкт-Петербурге и стали друзьями. Женщина заинтриговала подписчиков, пообещав рассказать позже остальную часть истории.В комментариях отметили, что пара на видео выглядит счастливой и порадовались за Маргариту. Инцидент с участием Маргариты Грачевой произошел в конце 2017 года. Тогда бывший супруг увез ее в лес, где угрожал убийством, после чего отрубил кисти ее рук топором из ревности. Одну руку врачам удалось спасти, на месте второй установили протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей.

https://ria.ru/20200831/gracheva-1576504449.html

https://ria.ru/20181022/1530984510.html

Николай Васильевич Интересно, чем думает мужик. Она же одного довела до тюрьмы. Он думает с ним будет как то по-другому? 34

Русский Немец А этой паре я желаю всего самого хорошего, удачи, любви и здоровья 16

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россия

серпухов

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маргарита грачева, серпухов, санкт-петербург, общество